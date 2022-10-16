«الأرصاد» يتوقع تكوّن سحب رعدية ممطرة وسماءً غائمة على 5 مناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تكون السماء غائمة جزئيًا، إلى غائمة مع نشاط في الرياح السطحية قد تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.

وأوضح أن الفرصة، ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من مناطق الشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة .

حركة الرياح السطحية

وأضاف أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 35 على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 30 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من ربع المتر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 12 – 24 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 28 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من ربع المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

أمطار رعدية على منطقة عسير

كما أصدر المركز تنبيهًا عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظتي الربوعة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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