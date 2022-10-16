«تويتر» يختبر ميزة جديدة تتيح للمستخدم التحكم أكثر في حسابه

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة “تويتر” عن اختبار ميزة جديدة تتيح للمستخدم التحكم أكثر في حسابه، وهي ميزة التحكم في خاصية الإشارة.

وسيكون بإمكان المستخدمين قريبا تحديد من قد يشير إليهم في تغريداتهم الخاصة، أو في الردود على تغريداتهم، درجة منح المستخدمين إمكانية منع أي شخص على الإطلاق من الإشارة إليهم.

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وتأتي هذه الميزة، في إطار سعي “تويتر” في الآونة الأخيرة لعمل تحولا في نظامها الأساسي، حيث تعتبر منصة التغريدات القصيرة متأخرة في إتاحة خاصيات أصبحت من طبيعة جميع وسائل التواصل الاجتماعي.

ويمكن للمستخدم من خلال الميزة الجديدة استبعاد الإشارة لأي تغريدات من قبل أشخاص غريبين عليه أو آخرين لا يرغب في أن يصله إشارات منهم، مما يجعل له سيطرة أكبر على حسابة وما يصله من الآخرين”.

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