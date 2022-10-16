مكافأة شهرية.. المعهد الصناعي الثانوي بـ رفحاء يعلن فتح باب القبول والتسجيل

تواصل- فريق التحرير:

أعلن المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة رفحاء، عن موعد بدء القبول والتسجيل في برامج الدبلوم الصناعي الثانوي، وبرنامج المعاهد الصناعية الصباحية، للفصل التدريبي الثاني للعام 1444هـ، وذلك لخريجي المرحلة المتوسطة والأول ثانوي والثاني ثانوي للبنين.

التخصصات المطلوبة

أوضح المعهد أن التخصصات في:

– دبلوم الكهرباء الصناعية.

– ميكانيكا السيارات.

– التبريد والتكييف.

وتابع، أن برنامج المعاهد الصناعية لمدة فصل تدريبي واحد تكون في تخصص تشخيص أعطال وصيانة المكيفات، وميكانيكا السيارات، والتمديدات المنزلية.

موعد التقديم

وأشار المعهد أن التقديم سيكون متاحاً ابتداءً من يوم الأحد 27 / 3 / 1444هـ ويستمر إلى يوم الخميس 2 / 4 / 1444هـ، عبر البوابة الإلكترونية للقبول “قبولي”.

وشدد على أن المتدرب سيحصل على مكافأة شهرية طوال مدة التدريب، والحصول على مؤهل دبلوم المعاهد الصناعية الثانوي، ورعاية الموهوبين والمبتكرين، وتقديم الدعم الكامل لهم، وأولوية القبول في الكليات التقنية.

اقرأ أيضًا:

راتب 10,000 ريال بالإضافة لبدل نقل وسكن.. وظائف في التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية