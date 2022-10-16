حريق هائل بمصنع كيماويات في «لويزيانا الأمريكية».. وصفارات الإنذار تدوي بالمنطقة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

اندلع مساء أمس السبت، حريق هائل في مصنع للكيماويات بولاية لويزيانا الأمريكية، وسط مخوف من انتشار مواد كيماوية سامة.

وتفصيلا، أوضح موقع “kplctv” الأمريكي أن الحريق اندلع بمصنع الكيماويات وتحديدا في مقاطعة “ساسول” في ويستليك.

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وقالت شركة “ساسول”، في بيان لها، إنه تم إخماد ألسنة اللهب كما أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، وتم فتح تحقيق لتحديد سبب الحريق.

بدورها نصحت شرطة ويستليك السكان بتجنب منطقة نهر هيوستن وطريق ميرتل سبرينغز، كما أطلقت صفارات الإنذار لتحذير الأهالي من خطورة الموقف.

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