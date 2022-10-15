«الحياة الفطرية»: الأفاعي مهمة في التوازن البيئي.. وملاحقتها مخالفة

تواصل – فريق التحرير:

قال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، إن الأفاعي رغم خطورتها، إلا أنها كائنات فطرية تقوم بدور مهم في التوازن البيئي.

وأوضح المركز، في تغريدة عبر “تويتر”، أن ملاحقة الأفاعي خطورة كبيرة، كما أنها تعد أيضاً مخالفة نظامية، كما أهاب بالجميع الإبلاغ عن أي حالة تتعلق بالحياة الفطرية؛ وذلك من خلال منصة “فطري”.

يذكر أن أحد المواطنين ظهر في مقطع فيديو وهو يحاول إبعاد الثعابين عن إحدى القرى في المملكة، ثم يقوم بإطلاق سراحها بعيداً عن القرية.

أسلحة محظورة في الصيد

وفي وقت سابق، أوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للحياة الفطرية بندر الفالح، أنه تم منع استخدام “الشوزن” والأسلحة النارية في الصيد وفقا لنصوص اللائحة.

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وقال الفالح ”إن هذه الأسلحة من الوسائل المحظور استخدامها مثلها مثل الشباك والغراء والتي لا تعطي الطائر إمكانية الهرب .

وأضاف: تم السماح فقط باستخداك “الأسلحة الهوائية” أما الأسلحة النارية فقد حظرت اللائحة استخدامها.

عقوبة الصيد دون ترخيص

وحددت الجهات المختصة الأماكن التي يُسمح بالصيد بها ومتى موعد بداية موسم الصيد ونهايته، وعقوبة الصيد بدون حمل ترخيص والأدوات التي يحظر استخدامها أثناء الصيد، وما هي القواعد والضوابط والغرامات التي توقع على المخالفين، وغيرها من الأمور التي تتعلق بعملية الصيد.

• يتم توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال على كل شخص يستخدم الشوزن (بندقية الرش) خلال عملية الصيد.

• عقوبة الصيد بدون ترخيص في السعودية هي دفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال سعودي، مع الأخذ في الاعتبار أنه يتم تحديد العقوبة الخاصة بنوع الصيد حسب الجهة المختصة بذلك، في إطار تطبيق القوانين المنصوص عليها داخل اللوائح التنفيذية الخاصة بصيد الكائنات البرية.

• يتم توقيع غرامة مالية قدرها 80 ألف ريال على كل شخص يقوم باستعمال الأسلحة النارية أثناء صيد الحيوانات أو الطيور.

• توقع غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال على كل شخص يستخدم المصايد والشباك وبنادق الرش خلال عملية الصيد.

• كما يتم توقيع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال على كل شخص يقوم باستعمال المواد اللاصقة، أو المواد الغرائية، أو الأنوار الساطعة خلال عملية صيد الحيوانات والطيور.

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