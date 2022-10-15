جامعة حائل تعلن فتح باب التقديم على عدد من الوظائف

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أعلنت جامعة حائل عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الأكاديمية برتبة (أستاذ مساعد) للجنسين، في الكلية التطبيقية، وذلك بنظام العقود على الوظائف الرسمية في تخصصات متعددة، وفقاً للتفاصيل التالية:

التخصصات المتاحة:

حاسب آلي.

شبكات.

شروط التقديم على وظيفة أستاذ مساعد:

أن يكون المتقدم/ـه سعودي الجنسية.

ألا يتجاوز عمر المتقدم/ـه (45) سنة بالتقويم الهجري عند الإعلان.

أن يكونن المتقدم/ـه لائق طبيًا.

اجتياز الاختبارات والمقابلات التي تجريها الجامعة.

أن يكون المتقدم/ـه حاصلاً على درجة (الدكتوراه/الماجستير) أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة غير سعودية معترف بها مع ضرورة معادلة المؤهلات الصادرة من خارج المملكة.

أن يكون المتقدم/ـه حاصلاً على تقدير لا يقل عن جيدجداً في مرحلة البكالوريوس والماجستير.

أن يكون تخصص البكالوريوس والماجستير في التخصص المطلوب وتكون الدكتوراه امتداد لتخصص البكالوريوس والماجستير أو في تخصص متسق حسب ما تقره المجالس المختصة.

أن تكون جميع مراحل الدراسة (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه) بالانتظام.

أن تكون دراسة الماجستير والدكتوراه تمت عن طريق الابتعاث او الايفاد إن كان على راس العمل.

يفضل توافر الوحدات البحثية المحكمة منشورة أو مقبولة للنشر، ويتم احتساب وحدتين كحد اقصى على أن تكون منشورة في مجلات مصنفة.

أن كان المتقدم/ـة يشغل وظيفة رسمية فيجب أن تكون ذات صلة بالعمل الأكاديمي الجامعي.

إجراء المقابلة الشخصية والمحاضرة العلمية وفق معايير المفاضلة المعتمدة.

تعطى أولوية لمن هو غير معيّن على وظيفة رسمية، كخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث

إجادة اللغة الإنجليزية.

تنويه:

تقديم أي معلومات غير صحيحة أو غير مطابقة أو عدم اكتمال المرفقات المطلوبة سوف يؤدي إلى إلغاء الطلب تلقائيًا.

جميع إجراءات التقديم على الوظائف تكون من خلال بوابة التوظيف الإلكتروني.

يحق للمتقدم/ـه التعديل على طلب التوظيف من خلال خاصية التعديل في بوابة التوظيف الالكتروني قبل موعد إغلاق البوابة.

موعد التقديم:

أوضحت الجامعة أن التقديم سيبدأ بمشيئة الله اليوم الأحد بتاريخ 1444/03/20هـ الموافق 2022/10/16م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/04/04هـ الموافق 2022/10/29م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).