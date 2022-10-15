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مظاهرات ضد الغلاء وارتفاع الأسعار في فرنسا
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مظاهرات ضد الغلاء وارتفاع الأسعار في فرنسا

مظاهرات ضد الغلاء وارتفاع الأسعار في فرنسا

مظاهرات ضد الغلاء وارتفاع الأسعار في فرنسا
٠١:٥١:٣٨ ص، الأحد، ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

يبدو أن الأزمة الأوكرانية واستمرار القتال بين موسكو وكييف لم يؤثر فقط على الطاقة في الغرب، وإنما في الأسعار بصفة عامة، مما تسبب في موجة سخط وغضب بين المستهلكين.

وفي فرنسا على سبيل المثال، تخطط الأحزاب اليسارية والخضر وهيئات أخرى يوم غد الأحد لتنظيم احتجاجات ضد انخفاض القدرة الشرائية وغلاء الأسعار وارتفاع أسعار المحروقات والطاقة.

وأكد المنظمون لهذه التظاهرات والاحتجاجات أنهم يتوقعون مشاركة أعداد كبيرة من الفرنسيين، لاسيما في ظل ارتفاع الأسعار المبالغ فيه.

وقال مصدر بـ وزارة الداخلية الفرنسية، بحسب موقع “فرانس انفو”، إنه من المتوقع أن يشارك 30 ​​ألف متظاهر في الاحتجاجات “ضد غلاء المعيشة والتقاعس في اتخاذ إجراءات بشأن المناخ” ظهر الأحد في باريس.

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الكلمات الدلالية:
ارتفاع الأسعار الغلاء فرنسا مظاهرات

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