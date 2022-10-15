ولي العهد ورئيس جنوب أفريقيا يشهدان مراسم تبادل اتفاقية وبرنامج تعاون ومذكرات تفاهم

تواصل- واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة، فخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.

وقد أجريت لفخامته مراسم استقبال رسمية.

عقب ذلك، عقد سمو ولي العهد وفخامة رئيس جنوب أفريقيا جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر جلسة المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب ( الوزير المرافق )، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، ومعالي المستشار في الديوان الملكي الأستاذ أحمد قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جنوب أفريقيا سلطان العنقري.

فيما حضر من الجانب الجنوب أفريقي، معالي وزيرة التعاون والعلاقات الدولية الدكتورة ناليدي باندور، وسفير جنوب أفريقيا لدى المملكة موجوبو ماجابي، ومعالي وزيرة الزراعة واستصلاح الأراضي والتطوير الريفي ثوكو ديديزا، ومعالي وزير التجارة والصناعة والمنافسة إبراهيم باتيل، ومعالي وزير المواصلات فيكيلي مبالولا، ومعالي وزير الطاقة والثروة المعدنية جويدي مانتاش، ومعالي وزيرة الدفاع والمحاربين القدامى ثاندي موديسي، ومعالي المديرة العامة وأمينة مجلس الوزراء برئاسة الجمهورية فينديلي باليني، ونائبة المدير العام المكتب الخاص للرئيس روشين سينغ، والمستشار الخاص لفخامة الرئيس الدكتور بيجاني شوكي.

بعد ذلك شهد سمو ولي العهد وفخامة رئيس جنوب أفريقيا مراسم تبادل اتفاقية وبرنامج تعاون ومذكرات تفاهم ثنائية بين البلدين، وهي كالتالي :

أولاً: مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية في المملكة العربية السعودية ووكالة أنباء جنوب أفريقيا الحكومية في جمهورية جنوب أفريقيا بين معالي وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة هيئة وكالة الأنباء السعودية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ومعالي وزير التجارة والصناعة والمنافسة إبراهيم باتيل.

ثانياً: مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ومعالي وزير التجارة والصناعة والمنافسة إبراهيم باتيل.

ثالثاً: مذكرة تفاهم بين هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة والمنافسة لجمهورية جنوب أفريقيا للتعاون في مجال اختصاصاتهما بين معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ومعالي وزير التجارة والصناعة والمنافسة إبراهيم باتيل.

رابعاً: مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جنوب أفريقيا للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه ومعالي وزير النقل فيكيلي أبريل مبالولا.

خامساً: مشروع مذكرة تفاهم بشأن دراسة إنشاء صندوق استثماري مشترك بين معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف ومعالي وزير التجارة والصناعة والمنافسة إبراهيم باتيل.

سادساً: مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جنوب أفريقيا للتعاون الفني بالمجالات الزراعية والثروة السمكية والاستزراع المائي بين معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف ومعالي وزيرة الزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية الريفية انجيلا ديديزا.

سابعاً: مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية بين معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف ومعالي وزير التجارة والصناعة والمنافسة إبراهيم باتيل.

ثامناً: اتفاقية تعاون بين المملكة وجمهورية جنوب أفريقيا في مجال النقل البحري بين معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر ومعالي وزير النقل فيكيلي أبريل مبالولا.

تاسعاً: مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات البحارة بين معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر ومعالي وزير النقل فيكيلي أبريل مبالولا.

عاشراً: مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة بين معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ومعالي وزير التجارة والصناعة والمنافسة إبراهيم باتيل.

حادي عشر: برنامج تعاون فني بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) ومكتب المواصفات الجنوب أفريقي (SAB) بين معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي ومعالي وزير التجارة والصناعة والمنافسة إبراهيم باتيل.

ثاني عشر: مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية ومؤسسة التسليح في جمهورية جنوب أفريقيا للتعاون في مجال الاستحواذ العسكري بين معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي والرئيس التنفيذي لمؤسسة التسليح سولومزي مبادا.

ثالث عشر: مشروع مذكرة تفاهم بين بنك التصدير والاستيراد السعودي وشركة تأمين ائتمان الصادرات في جنوب أفريقيا بين معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي الأستاذ سعد بن عبدالعزيز الخلب ومدير عام التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب أفريقيا شبير خان.

رابع عشر: مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ومركز منتك للأبحاث وتقنية المعادن للتعاون في مجالات علوم الأرض بين معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر والرئيس التنفيذي لمركز منتك للأبحاث وتقنية المعادن الدكتور موليفي موتوكو.

خامس عشر: مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ومجلس العلوم الجيولوجية للتعاون في مجلات علوم الأرض بين الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية المهندس عبدالله بن مفطر الشمراني والرئيس التنفيذي لمجلس العلوم الجيولوجية موسى مابوزا.