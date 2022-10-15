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أول تعليق إيراني على حريق السجن وإطلاق النار بكثافة
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أول تعليق إيراني على حريق السجن وإطلاق النار بكثافة

أول تعليق إيراني على حريق السجن وإطلاق النار بكثافة

أول تعليق إيراني على حريق السجن وإطلاق النار بكثافة
٠١:١٩:٢١ ص، الأحد، ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

قالت السلطات الإيرانية، تعليقًا على الحريق الهائل داخل أحد السجون في العاصمة طهران، إن حريقا اندلع في ورشة للخياطة وتم السيطرة عليه.

وأفاد شهود عيان من سكان المنطقة بسماع أصوات انفجارات أعقبت الحريق.

ووثقت مقاطع فيديو نشرها نشطاء ومغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم السبت، دخانا يتصاعد من سجن إيفين بالعاصمة الإيرانية طهران.

وكشفت مقاطع مصورة توجه تعزيزات أمنية إلى السجن بعد اشتعال النيران فيه.

وقال مسؤول أمني رفيع المستوى في تصريح لوكالة “إرنا”، إن الجناح الخاص بالبلطجية في سجن ايفين شهد اضطرابات ونزاعا بين السجناء تطور إلى مواجهات مع السجانين.

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وبحسب المسؤول الأمني، أشعل البلطجية النار في مستودع ملابس السجن، ما أدى إلى اندلاع حريق.

وأضاف: “الوضع الأمني الآن تحت السيطرة تماما ورجال الإطفاء يحاولون السيطرة على النيران”.

وصرح بأنه تم فصل العناصر المتورطة في الحادث عن السجناء الآخرين.

وفي سياق متصل، أعلن المركز الإعلامي للسلطة القضائية عن اشتباكات في جناح المحكوم عليهم بتهم السرقة، مؤكدا أنه قد تمت السيطرة على الوضع بعد تدخل العناصر الأمنية.

وأشارت التقارير الإعلامية إلى تدخل قوات الأمن الداخلي لمساعدة السجانين في السيطرة على الموقف، موضحة أنه قد تم حل النزاع بين المساجين مع تدخل الأمن.

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الكلمات الدلالية:
إيران السجن الإيراني تظاهرات خامنئي طهران

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