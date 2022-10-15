السبت، ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
بالخطأ.. مايكروسوفت تسرّب النسخة القادمة من ويندوز
طريقة فتح قفل الجوال إذا نسيت الرقم السري (فيديو)
عشرة طلاب بجامعة نجران ضمن قائمة ستانفورد الأمريكية لأفضل باحثين
ولي العهد يستقبل رئيس جنوب إفريقيا في قصر السلام بجدة
إصابة خمسة فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية
وزارة النقل تعلن عن 40 فرصة تدريبية شاغرة.. رابط التقديم

الرئيسية

 /

منوعات

 /

بالخطأ.. مايكروسوفت تسرّب النسخة القادمة من ويندوز

بالخطأ.. مايكروسوفت تسرّب النسخة القادمة من ويندوز

بالخطأ.. مايكروسوفت تسرّب النسخة القادمة من ويندوز
٠١:٠٦:٠٧ ص، الأحد، ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

خطأ غير متوقع تسبب في تسريب نظام ويندو القادم، من قبل شركة مايكروسوفت، حيث ظهرت لمحة سريعة للنظام الجديد.

وكان هناك نظام ويندوز لسطح المكتب مع شريط مهام عائم على طول الجزء السفلي وMac-esque Dock على طول الجزء العلوي، ومربع بحث عائم في وسط الشاشة.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي نرى فيها هذا التصميم. وتعمل مايكروسوفت على دورة تحديث مدتها ثلاث سنوات.

ويعرف الإصدار التالي من ويندوز داخلياً باسم Next Valley وتتطابق واجهة المستخدم المعروضة لفترة وجيزة في إغنايت مع ما نعرفه عن Next Valley وبالطبع لن يظهر التحديث حتى 2024.

أما بالنسبة للمبتدئين، يستلهم شريط المهام العائم الموجود على طول الجزء السفلي من الشاشة إلهاماً مباشراً من نظام التشغيل macOS وصولاً إلى الزوايا الدائرية والخلفية الزجاجية المصقولة. وتبدو الرموز أكبر وأكثر إشراقاً، على غرار macOS، كما أظهر شريط الأدوات الموجود في الجزء العلوي رمز البطارية، وأيقونة واي فاي والتاريخ على اليمين، والطقس على اليسار. وكان كل هذا على نفس الخلفية الزجاجية المصقولة مثل شريط المهام.

الكلمات الدلالية:
شركة مايكروسوفت مايكروسوفت نظام ويندوز ويندوز

مواد ذات صلة

المزيد
تحذيرات من نشر صور بطاقة صعود الطائرة على مواقع التواصل

تحذيرات من نشر صور بطاقة صعود الطائرة على مواقع التواصل

٠٩:٣٧ م، الأثنين، ٢٦ ديسمبر ٢٠١٦
شاهد.. عمال غاضبون يقلبون سيارات المديرين

شاهد.. عمال غاضبون يقلبون سيارات المديرين

٠١:٥٢ م، الثلاثاء، ١٨ يونيو ٢٠١٣
خبراء يقدمون 20 طريقة للحد من استهلاك الوقود في سيارتك

خبراء يقدمون 20 طريقة للحد من استهلاك الوقود في سيارتك

٠١:٤٥ ص، الجمعة، ١٨ مارس ٢٠١٦
لهذه الأسباب.. «محدودو القدرات» أكثر ثقة بأنفسهم!

لهذه الأسباب.. «محدودو القدرات» أكثر ثقة بأنفسهم!

٠٣:٠٩ م، الخميس، ٢٦ يناير ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *