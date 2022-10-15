بالخطأ.. مايكروسوفت تسرّب النسخة القادمة من ويندوز

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خطأ غير متوقع تسبب في تسريب نظام ويندو القادم، من قبل شركة مايكروسوفت، حيث ظهرت لمحة سريعة للنظام الجديد.

وكان هناك نظام ويندوز لسطح المكتب مع شريط مهام عائم على طول الجزء السفلي وMac-esque Dock على طول الجزء العلوي، ومربع بحث عائم في وسط الشاشة.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي نرى فيها هذا التصميم. وتعمل مايكروسوفت على دورة تحديث مدتها ثلاث سنوات.

ويعرف الإصدار التالي من ويندوز داخلياً باسم Next Valley وتتطابق واجهة المستخدم المعروضة لفترة وجيزة في إغنايت مع ما نعرفه عن Next Valley وبالطبع لن يظهر التحديث حتى 2024.

أما بالنسبة للمبتدئين، يستلهم شريط المهام العائم الموجود على طول الجزء السفلي من الشاشة إلهاماً مباشراً من نظام التشغيل macOS وصولاً إلى الزوايا الدائرية والخلفية الزجاجية المصقولة. وتبدو الرموز أكبر وأكثر إشراقاً، على غرار macOS، كما أظهر شريط الأدوات الموجود في الجزء العلوي رمز البطارية، وأيقونة واي فاي والتاريخ على اليمين، والطقس على اليسار. وكان كل هذا على نفس الخلفية الزجاجية المصقولة مثل شريط المهام.