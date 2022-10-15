السبت، ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
ولي العهد ورئيس جنوب أفريقيا يشهدان مراسم تبادل اتفاقية وبرنامج تعاون ومذكرات تفاهم
أول تعليق إيراني على حريق السجن وإطلاق النار بكثافة
بالخطأ.. مايكروسوفت تسرّب النسخة القادمة من ويندوز
طريقة فتح قفل الجوال إذا نسيت الرقم السري (فيديو)
عشرة طلاب بجامعة نجران ضمن قائمة ستانفورد الأمريكية لأفضل باحثين
ولي العهد يستقبل رئيس جنوب إفريقيا في قصر السلام بجدة

الرئيسية

 /

تقنية

 /

طريقة فتح قفل الجوال إذا نسيت الرقم السري (فيديو)

طريقة فتح قفل الجوال إذا نسيت الرقم السري (فيديو)

طريقة فتح قفل الجوال إذا نسيت الرقم السري (فيديو)
١٢:٣٩:٣٠ ص، الأحد، ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

نشر أحد المختصين في مجال التكنولوجيا والتقنيات، مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حاز على انتشار كبير يشرح فيها كيفية فتح قفل الجوال إذا نسيت الرقم السري.

يقول المتخصص، إنه عندما تُدخل الباسورد خطأ أكثر من مرة يقول لك “تم إيقاف الآيفون”.

وتابع أن هناك حلان، :” الحل الأول إنك تقوم بعمل “ريستور” والآيفون سيعود جديد ليس عليه أي شئ أو إذا كان لديك نسخة سوف ترجعها، والحل الآخر أن يتم توصيل جهازك بالكمبيوتر عن طريق الوصلة السلكية “الشاحن”، ثم اضغط ضغطة واحدة على زر خفض الصوت وأخرى على زر رفع الصوت وبعدها تضغط على زر الباور”.

وأضاف أن الجهاز سيغلق بعدها ثم تنتظر حتى تظهر علامة “ريكفر مود” التي تقدر من خلالها الاتصال بالآيفون.

اقرأ أيضًا:

شاب يكتشف طريقة مذهلة لتحميل جميع الفيديوهات من مواقع التواصل على الجوال دون روابط

وفي هذا الفيديو الشرح التفصيلي لطريقة فتح الجوال:

 

 

الكلمات الدلالية:
آيفون الجوال تفنية فتح الجوال بدون كلمة السر

مواد ذات صلة

المزيد
حيلة بسيطة.. تعرف على طريقة تغيير إرسال الصور في آيفون

حيلة بسيطة.. تعرف على طريقة تغيير إرسال الصور في آيفون

٠١:٢٠ ص، الأحد، ١٣ فبراير ٢٠٢٢
بطريقة بسيطة.. تعرَّف كيف تقوم بتحميل فيديوهات فيسبوك؟

بطريقة بسيطة.. تعرَّف كيف تقوم بتحميل فيديوهات فيسبوك؟

٠٣:٣٣ م، الخميس، ١٦ أغسطس ٢٠١٨
كابوس «كلمات المرور» في طريقه إلى النهاية

كابوس «كلمات المرور» في طريقه إلى النهاية

١١:١٥ م، الأربعاء، ١١ أبريل ٢٠١٨
«أبل» تحذر مستخدمي «آيفون 12» من وضع الهاتف بجوار هذه الأجهزة

«أبل» تحذر مستخدمي «آيفون 12» من وضع الهاتف بجوار هذه الأجهزة

٠١:٤٢ م، الأربعاء، ٢٧ يناير ٢٠٢١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *