طريقة فتح قفل الجوال إذا نسيت الرقم السري (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

نشر أحد المختصين في مجال التكنولوجيا والتقنيات، مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حاز على انتشار كبير يشرح فيها كيفية فتح قفل الجوال إذا نسيت الرقم السري.

يقول المتخصص، إنه عندما تُدخل الباسورد خطأ أكثر من مرة يقول لك “تم إيقاف الآيفون”.

وتابع أن هناك حلان، :” الحل الأول إنك تقوم بعمل “ريستور” والآيفون سيعود جديد ليس عليه أي شئ أو إذا كان لديك نسخة سوف ترجعها، والحل الآخر أن يتم توصيل جهازك بالكمبيوتر عن طريق الوصلة السلكية “الشاحن”، ثم اضغط ضغطة واحدة على زر خفض الصوت وأخرى على زر رفع الصوت وبعدها تضغط على زر الباور”.

وأضاف أن الجهاز سيغلق بعدها ثم تنتظر حتى تظهر علامة “ريكفر مود” التي تقدر من خلالها الاتصال بالآيفون.

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وفي هذا الفيديو الشرح التفصيلي لطريقة فتح الجوال: