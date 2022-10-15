عشرة طلاب بجامعة نجران ضمن قائمة ستانفورد الأمريكية لأفضل باحثين

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سجَّلت قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية عشرة باحثين من جامعة نجران ضمن أفضل 2% من الباحثين الأكثر استشهادًا في العالم لعام 2021م في مجالات متنوعة.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن الخضيري، أن الجامعة أولت البحث العلمي اهتماماً بالغاً؛ انطلاقاً من احتياجات وتوجهات المملكة، حيث حقَّقت الجامعة مراكز متقدمة على مستوى الجامعات السعودية والعربية.

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