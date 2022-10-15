السبت، ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
عشرة طلاب بجامعة نجران ضمن قائمة ستانفورد الأمريكية لأفضل باحثين
ولي العهد يستقبل رئيس جنوب إفريقيا في قصر السلام بجدة
إصابة خمسة فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية
وزارة النقل تعلن عن 40 فرصة تدريبية شاغرة.. رابط التقديم
تنبيه عاجل من سفارة المملكة في اليونان للمواطنين
مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الأحد

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

عشرة طلاب بجامعة نجران ضمن قائمة ستانفورد الأمريكية لأفضل باحثين

عشرة طلاب بجامعة نجران ضمن قائمة ستانفورد الأمريكية لأفضل باحثين

عشرة طلاب بجامعة نجران ضمن قائمة ستانفورد الأمريكية لأفضل باحثين
١٢:٠٥:١٢ ص، الأحد، ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
0

 

تواصل – واس:

سجَّلت قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية عشرة باحثين من جامعة نجران ضمن أفضل 2% من الباحثين الأكثر استشهادًا في العالم لعام 2021م في مجالات متنوعة.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن الخضيري، أن الجامعة أولت البحث العلمي اهتماماً بالغاً؛ انطلاقاً من احتياجات وتوجهات المملكة، حيث حقَّقت الجامعة مراكز متقدمة على مستوى الجامعات السعودية والعربية.

اقرأ أيضا:

بينهم أستاذ متوفى.. جامعة «ستانفورد الأمريكية» تسجل 5 باحثين من جامعة الإمام محمد بن سعود

 

الكلمات الدلالية:
أفضل باحثين البحث العلمي جامعة نجران قائمة ستانفورد الأمريكية

مواد ذات صلة

المزيد
«الإسكان» تخصص منتج «أرض وقرض» في الدمام.. قريباً

«الإسكان» تخصص منتج «أرض وقرض» في الدمام.. قريباً

٠٩:٥٢ ص، الأربعاء، ١١ مارس ٢٠١٥
«ساما» تضع 6 شروط لتوحيد إجراءات الرهن العقاري

«ساما» تضع 6 شروط لتوحيد إجراءات الرهن العقاري

٠٨:٣٣ ص، الثلاثاء، ٠٣ يناير ٢٠١٧
وزير العدل يوجه بالتدقيق في صكوك الـ20 مليوناً

وزير العدل يوجه بالتدقيق في صكوك الـ20 مليوناً

١٢:٥٢ ص، الخميس، ٢٧ أغسطس ٢٠١٥
وفاة مدير رعاية الشباب السابق أثناء خطبة الجمعة بالشرقية

وفاة مدير رعاية الشباب السابق أثناء خطبة الجمعة بالشرقية

٠٨:٠٠ م، الجمعة، ١٦ ديسمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *