تنبيه عاجل من سفارة المملكة في اليونان للمواطنين

تواصل – فريق التحرير:

أهابت سفارة المملكة في اليونان، بالمواطنين المتواجدين في جزيرة كريت بضرورة توخي الحذر، بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها الجزيرة حاليا.

وأوضحت السفارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أنه نظراً لما تشهده جزيرة كريت من أحوال وتقلبات جوية، تأمل السفارة من المواطنين المتواجدين بالجزيرة آخذ الحيطة، وتجنب التحركات غير الضرورية”.

وأكدت سفارة المملكة في اليونان، على أهمية اتباع التعليمات الصادرة من السلطات، وعند حدوث طارئ لا قدر الله تأمل السفارة التواصل على الرقم المخصص لشؤون السعوديين

00306948722233″.

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