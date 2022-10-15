وزارة النقل تعلن عن 40 فرصة تدريبية شاغرة.. رابط التقديم

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أعلنت وزارة النقل عبر الموقع الإلكتروني، عن طرح 40 فرصة تدريبية شاغرة (منطقة المدينة المنورة، الجوف، تبوك، الحدود الشمالية)، عبر (تمهير)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية :

المسميات التدريبية:

مهندس مدني

فني هندسة

فني ميكانيكي مركبات

فني طـرق

أخصائي دعم فني

فني دعم تقنية معلومات

فني شبكات تقنية معلومات

أخصائي تنظيم إداري

أخصائي تطوير اداري

أخصائي علاقات عامة

أخصائي ادارة خدمات

أخصائـي عقـود

أخصائي مراقبة موارد بشرية

أخصائي وثائق ومحفوظات

أخصائي صحة وسلامة مهنية

أخصائي مراقبة مخزون

أخصائي موازنة مالية

محاسب

محامي

مصمم جرافيك

سكرتير تنفيذي

الشروط العامة:

درجة الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير فما فوق في تخصص مناسب لمسمى الشاغر التدريبي.

ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.

ألا يكون قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

ملاحظة:

فترة التدريب ستكون لمدة ستة أشهر.

طريقة التقديم:

أوضحت الوزارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني، وذلك بدءًا من تاريخ 13 أكتوبر 2022م.

من خلال بوابة (طاقات) عبر الرابط التالي (مع كتابة اسم الجهة – وزارة النقل – في خانة البحث):

رابط التقديم – (اضغط هنا).