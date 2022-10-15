وضع لوحة قاسم سليماني في مجاري الصرف الصحي

تواصل – فريق التحرير:

عبر عدد من الإيرانيين عن غضبهم من ممارسات الأمن والقمع في إيران، بوضع لوحة قاسم سليماني بالمجاري في مدينة اردبيل.

وفي وقت سابق، أعلنت المنظمة الحقوقية الإيرانية عن سقوط 233 قتيلا في صفوف المحتجين في إيران، في موجة الاحتجاجات الأكبر، التي تشهدها إيران منذ سنوات.

وتستمر الاحتجاجات في إيران، خاصة في العاصمة طهران، وفي إقليم الأحواز -الأهواز- وكذلك في المناطق الكردية، التي تنتمي إليها الشابة مهسا أميني، التي قالت على يد عناصر شرطة الأخلاق الإيرانية.

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