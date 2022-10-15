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تسريبات عن «Honor Magic5».. المنافسة محتدمة بين عمالقة التكنولوجيا
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تسريبات عن «Honor Magic5».. المنافسة محتدمة بين عمالقة التكنولوجيا

تسريبات عن «Honor Magic5».. المنافسة محتدمة بين عمالقة التكنولوجيا

تسريبات عن «Honor Magic5».. المنافسة محتدمة بين عمالقة التكنولوجيا
١٠:٤٧:٠٣ م، السبت، ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تتصاعد المنافسة بين عمالقة التكنولوجيا حول العالم، وبالتحديد صناعة الهواتف الجوالة، في أمريكا، وكوريا الجنوبية، والصين بالطبع.

تطلعات إلى Honor Magic5

وكشفت تسريبات أن شرركة “Honor” الصينية تستعد لإطلاق هاتفها Honor Magic5، وتسعى الشركة التي تنافس بشكل قوي، مع “هواوي”، و”شاومي”، و”ريلمي”، إلى إثبات وجودها.

وتتحدث التسريبات عن هاتف مصحوب بمواصفات مميزة على مستوى الكاميرا، وعمر البطارية، حسب مواقع متخصصة.

مواصفات Honor Magic5

يأتي هاتف Honor Magic5 بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل، كما يدعم الشحن بقدرة 100، حسب التسريبات.

فيما ذكر مزقع “Digital Chat Station” أن Honor تستعد لإطلاق إصدار جديد من الهواتف الذكية المميزة.

وكان هاتف Honor Magic4 Ultimate يحمل ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 100، إلا أنه لا يضم مستشعر بدقة 200 ميجا بيكسل.

معدلات تحديث عالية 

ويحمل Honor Magic5 بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل، كما يدعم معدل أعلى في التحديث، مع دقة عرض 1220 بيكسل أو 1.5K، وينبض داخل الهاتف معالج 1Snapdragon 8+ Gen.

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Honor Magic5 سامسونج شركات صينية شركة هواوي هاتف جوال

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