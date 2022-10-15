عاجل .. حريق بسجن إيفين سيئ الصيت في إيران (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

اندلع حريق بسجن إيفين سيئ الصيت في إيران، وقال ناشطون إيرانيون إن الاحتجاجات اندلعت بسجن إيفين بالعاصمة طهران.

وأظهرت مقاطع فيديو يقال إنها من محيط السجن، تصاعد الأدخنة والنيران من داخل السجن وسماع دوي إطلاق الرصاص في داخل وأطراف السجن الآن.

أعلنت المنظمة الحقوقية الإيرانية عن سقوط 233 قتيلا في صفوف المحتجين في إيران، في موجة الاحتجاجات الأكبر، التي تشهدها إيران منذ سنوات.

المظاهرات تتواصل في طهران

وتستمر الاحتجاجات في إيران، وتبرز بشكل واضح في العاصمة طهران، وفي إقليم الأحواز -الأهواز- وكذلك في المناطق الكردية، التي تنتمي إليها الشابة مهسا أميني، التي قالت على يد عناصر شرطة الأخلاق الإيرانية.