ماسك متراجعا: سنواصل تمويل أوكرانيا مجانا

تواصل – فريق التحرير:

تراجع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، منذ قليل، عن موقفه السابق من دعم كييف، وأعلن أن خدمات الاتصالات ستصل إلى أوكرانيا مجانا.

وقال ماسك عبر “تويتر”: سنواصل تمويل أوكرانيا عبر تقديم خدمات ستارلينك مجانا حتى لو تعرضت لخسائر.

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20 مليون دولار شهريا

كتب ماسك على “تويتر” يقول إن “سبيس إكس” تتكلف 20 مليون دولار شهريا لدعم احتياجات الاتصالات الأوكرانية.

وأضاف ماسك أن الشركة مضطرة إلى إطلاق وصيانة وتجديد الأقمار الاصطناعية وإقامة محطات على الأرض.

وفي تصريحات سابقة، أورد ماسك إنه من أجل التوصل للسلام، يجب أن يسمح لروسيا بالاحتفاظ بشبه جزيرة القرم،

وقدم نظام ماسك الذي يدعى “ستارلينك”، والذي يضم أكثر من 2200 قمر صناعي في مدار منخفض، الإنترنت واسع النطاق لأكثر من 150 ألف محطة أوكرانية على الأرض

حل الصراع بين روسيا وأوكرانيا

واقترح رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أن أوكرانيا يجب أن تتبنى حالة الحياد وتتخلى عن محاولة الانضمام لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وفي رد ساخر، نشر زيلينسكي استطلاعا على “تويتر” خاصا به يسأل “أي إيلون ماسك يعجبك أكثر؟ الشخص الذي يدعم أوكرانيا أم الشخص الذي يدعم روسيا”؟