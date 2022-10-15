السبت، ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
ماسك متراجعا: سنواصل تمويل أوكرانيا مجانا
19 باحثاً من جامعة طيبة بالمدينة المنورة ضمن أفضل ٢٪ من باحثي العالم الأكثر استشهادًا
عاجل .. حريق بسجن إيفين سيئ الصيت في إيران (فيديو)
لتسهيل الطواف والسعي.. وسائل نقل كهربائية لكبار السن وذوي الإعاقة بالمسجد الحرام
مسؤولة عن نقل معظم الأمراض.. تعرف على الطريقة الصحيحة لغسل اليدين
سفير خادم الحرمين في كييف: المملكة تواصل جهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

ماسك متراجعا: سنواصل تمويل أوكرانيا مجانا

ماسك متراجعا: سنواصل تمويل أوكرانيا مجانا

ماسك متراجعا: سنواصل تمويل أوكرانيا مجانا
١٠:٠٣:٥٠ م، السبت، ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تراجع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، منذ قليل، عن موقفه السابق من دعم كييف، وأعلن أن خدمات الاتصالات ستصل إلى أوكرانيا مجانا.

وقال ماسك عبر “تويتر”: سنواصل تمويل أوكرانيا عبر تقديم خدمات ستارلينك مجانا حتى لو تعرضت لخسائر.

اقرأ أيضا:

الوجه الآخر لـ «ماسك».. الملياردير الأمريكي يعيش «تحت خط الفقر»

20 مليون دولار شهريا 

كتب ماسك على “تويتر” يقول إن “سبيس إكس” تتكلف 20 مليون دولار شهريا لدعم احتياجات الاتصالات الأوكرانية.

وأضاف ماسك أن الشركة مضطرة إلى إطلاق وصيانة وتجديد الأقمار الاصطناعية وإقامة محطات على الأرض.

وفي تصريحات سابقة، أورد ماسك إنه من أجل التوصل للسلام، يجب أن يسمح لروسيا بالاحتفاظ بشبه جزيرة القرم،

وقدم نظام ماسك الذي يدعى “ستارلينك”، والذي يضم أكثر من 2200 قمر صناعي في مدار منخفض، الإنترنت واسع النطاق لأكثر من 150 ألف محطة أوكرانية على الأرض

حل الصراع بين روسيا وأوكرانيا 

واقترح رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أن أوكرانيا يجب أن تتبنى حالة الحياد وتتخلى عن محاولة الانضمام لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وفي رد ساخر، نشر زيلينسكي استطلاعا على “تويتر” خاصا به يسأل “أي إيلون ماسك يعجبك أكثر؟ الشخص الذي يدعم أوكرانيا أم الشخص الذي يدعم روسيا”؟

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا إيلون ماسك البيت الابيض خدمات الاتصالات روسيا ستارلينك

مواد ذات صلة

المزيد
«شرطة جدة» تقبض على شاب قتل طفلاً ببندقية هوائية

«شرطة جدة» تقبض على شاب قتل طفلاً ببندقية هوائية

٠٦:٠٦ م، الأحد، ٠٤ ديسمبر ٢٠١٦
إصابة 4 إثر هبوط كابينة مصعد بفندق في مكة (صور)

إصابة 4 إثر هبوط كابينة مصعد بفندق في مكة (صور)

١٠:٤٦ م، الأحد، ١٢ أبريل ٢٠١٥
الذهب يتراجع في أسواق المملكة.. وعيار 21 دون 186 ريالاً

الذهب يتراجع في أسواق المملكة.. وعيار 21 دون 186 ريالاً

٠٤:٢٧ م، الجمعة، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢
الرياض.. القبض على مواطن قتل عاملاً فلبينياً بطلقات نارية

الرياض.. القبض على مواطن قتل عاملاً فلبينياً بطلقات نارية

١٠:٢٧ م، الأثنين، ٢٢ أغسطس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *