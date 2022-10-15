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«حرق واغتصاب»..جريمة نكراء ارتكبها هندوس بحق فتاة مسلمة
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«حرق واغتصاب»..جريمة نكراء ارتكبها هندوس بحق فتاة مسلمة

«حرق واغتصاب»..جريمة نكراء ارتكبها هندوس بحق فتاة مسلمة

«حرق واغتصاب»..جريمة نكراء ارتكبها هندوس بحق فتاة مسلمة
١٠:٠٩:٥٤ م، السبت، ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام هندية، جريمة شنيعة، أقدم عليها هندوس في مدينة بلجاوم ولاية كارناتاكا الهندية.

وحشية الهندوس تجاه المسلمين

‏وقتلت فتاة مسلمة تبلغ من العمر 19 عاما بعد اغتصابها من هندوس، ووجدت علامات تدل على حرق وجهها بالسجائر.

وأفادت أن الفتاة وجدت إصابات عميقة على جسدها، وتأتي هذه الجريمة ضمن سلسلة عنف غير مسبوق ضد المسلمين في الهند تحت رعاية حزب بهاراتيا جانتا الحاكم بالهند.

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أفعال همجية من الهندوس

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في منتصف سبتمبر الماضي، فيديو يوثق إرهاب الهندوس في ممارسة العنصرية والتهديد بالدم للمسلمين داخل المساجد وخارجها.

وفي إطار احتفالات يقومون بها باسم يوم “غانيش تشاتورثي”، قاموا بمحاصرة أحد مساجد المسلمين في مدينة غولبارغا بولاية كارناتاكا، وسط هتافات وموسيقى صاخبة وأغاني تهديد ووعيد للمسلمين.

وحسب مغردون فإن كلمات الأغاني تقول : “سنغسل الأرض بالدم ونريكم مكانتكم”.

ويتعرض المسلمون في الهند لاضطهاد عنصري وطائفي، يصل إلى حد القتل والتهجير برعاية الحكومة.

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الحزب الحاكم الهندوس جريمة هندوسية حزب بهاراتيا جانتا مسلمو الهند

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