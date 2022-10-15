مسؤولة عن نقل معظم الأمراض.. تعرف على الطريقة الصحيحة لغسل اليدين

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يوافق اليوم السبت 15 من أكتوبر، اليوم العالمي لغسل اليدين، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2008، أثناء الاحتفال السنوي بالأسبوع العالمي للمياه والذي انعقد في ستوكهولم.

وزارة الصحة توضح

وقالت وزارة الصحة، عبر موقعها الرسمي إن اليوم العالمي لغسل اليدين يهدف إلى تذكير الناس في جميع أنحاء العالم، بضرورة الالتزام بنظافة اليدين في مرافق الرعاية الصحية وغيرها، وبالتالي حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية، والمرضى من خطر انتقال العدوى.

أهمية غسل اليدين

قال د. أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط: “إن نظافة الأيدي هي أهم تدابير للوقاية من العدوى ومكافحتها، كما أنها مساهم أساسي في تعزيز جودة الرعاية الصحية ومأمونيتها”.

وأضاف: “ومع ذلك، لا تزال ممارسات نظافة الأيدي دون المستوى المطلوب في العديد من مرافق الرعاية الصحية، على الرغم من الجهود العالمية والإقليمية والقُطرية”.

وقد أبرزت جائحة كـوفيد-19 أكثر من ذي قبل كيف تحول الممارسات الملائمة لنظافة الأيدي دون انتشار المرض، في إطار حزمة شاملة من تدابير الصحة العامة ومكافحة العدوى في المرافق الصحية والمجتمعات.

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الطريقة الصحيحة لغسل اليدين

ينصح أطباء ومتخصصون باتباع هذه الخطوات كل مرة تغسل فيها يديك، لخمس مرات يوميا، على الأقل.

1- بلل يديك بماء جارِ ونظيف (دافئ أو بارد)، وأغلق الصنبور، ثم استخدم الصابون.

2- اجعل الصابون كثيرل على يديك ونظف الأصابع جيدا، وراحة اليد وظهرها.

3- افرك يديك لمدة 20 ثانية على الأقل.

4- اغسل يديك بالماء الصافي، بالطريقة نفسها، والمدة نفسها.

5- جفف يديك جيدا باستخدام منشفة نظيفة أو مجفف هواء.