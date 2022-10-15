التدريب التقني بالرياض يعلن بدء القبول للفصل الثاني

تواصل – واس:

تنطلق أعمال القبول للفصل التدريبي الثاني في المنشآت التدريبية التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض على منصة “قبولي”، وذلك لبرنامج البكالوريوس الصباحي والمسائي للبنين والمسائي للبنات، ويستمر التقديم حتى منتصف نهار الخميس 24 ربيع الأول الموافق 20 أكتوبر.

استكمال أعمال القبول

وتستكمل أعمال القبول لبرنامج دبلوم الكليات التقنية للبنين والبنات في الفترتين الصباحية والمسائية في السابع والعشرين من شهر ربيع الأول الموافق 23 أكتوبر ولمدة خمسة أيام، حيث يغلق في يوم الخميس الثاني من ربيع الآخر الموافق 27 أكتوبر.

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دبلوم وبرامج المعاهد الصناعية

فيما تبدأ أعمال القبول للفصل الثاني في دبلوم وبرامج المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية على منصة “قبولي” التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، في الفترة ذاتها.

إعداد الكوادر الوطنية

من جانبه أوضح مدير عام الإدارة عبدالرحمن المقبل أن مسيرة التدريب التقني والمهني مستمرة في استقطاب الطلاب والطالبات ذوي الرغبة الطموحة في المساهمة بنهضة الوطن وأن قطاع الأعمال بحاجة للكوادر الوطنية المُدربة ذات الكفاءة العالية والقادرة على المضي قدماً في دفع الاقتصاد الوطني