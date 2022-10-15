السبت، ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
هل تسبب القهوة الخفقان وتسارع نبضات القلب؟ استشاري يجيب
التدريب التقني بالرياض يعلن بدء القبول للفصل الثاني
وظائف شاغرة بـ«مشروع نيوم» لمختلف التخصصات
233 قتيلا بين صفوف المحتجين في إيران.. وتصريح مفاجئ لـ«بايدن»
فيديو مؤثر.. شاب يقدم على إطعام «الحمام» يوميا لمدة عام كامل
«مدني الرياض» يباشر إخماد حريق في إطارات مركبات قديمة (صور)

الرئيسية

 /

محليات

 /

«مدني الرياض» يباشر إخماد حريق في إطارات مركبات قديمة (صور)

«مدني الرياض» يباشر إخماد حريق في إطارات مركبات قديمة (صور)

«مدني الرياض» يباشر إخماد حريق في إطارات مركبات قديمة (صور)
٠٨:١٧:٣٧ م، السبت، ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني في منطقة الرياض، مساء اليوم السبت، حريقا اندلع في إطارات مركبات قديمة بحي المشاعل.

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر “تويتر”، أنه تمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات ولله الحمد.

الصورة

اقرأ أيضا:

حريق مروع في مصنع حديد بالدمام يسفر عن مصابين

وفي وقت سابق، اندلع حريق هائل داخل أحد مصانع الحديد بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام، ما أسفر عن إصابة شخصين وإنقاذهما.

ونشر “الدفاع المدني” صورًا من جهود السيطرة على الحريق عبر موثع “تويتر”، وعلق :” أخمد مدني الدمام حريقًا في مصنع حديد بالمدينة الصناعية الثانية، نتج عنه إصابة شخصين، تم إنقاذهما ونقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة”.

اقرأ ايضا:

حريق في ناقلة وقود بحي الحائر.. و«مدني الرياض» يباشر إخماده (صورة)

الصورة

 

الكلمات الدلالية:
إطارات مركبات الدفاع المدني الرياض حريق حي المشاعل

مواد ذات صلة

المزيد
“الشورى” يطالب باستبدال عدادات الكهرباء الحالية بأخرى إلكترونية

“الشورى” يطالب باستبدال عدادات الكهرباء الحالية بأخرى إلكترونية

١٢:٥١ م، الثلاثاء، ٢٥ فبراير ٢٠١٤
النقل: 50% من سيارات الأجرة في الرياض يقودها مواطنون

النقل: 50% من سيارات الأجرة في الرياض يقودها مواطنون

٠٤:٣٣ ص، الأحد، ٠٢ مارس ٢٠١٤
السجن وغرامة 10 آلاف ريال لمسؤول بـ«عمل جدة» طلب رشوة من مقيم

السجن وغرامة 10 آلاف ريال لمسؤول بـ«عمل جدة» طلب رشوة من مقيم

٠٣:٤٣ م، الخميس، ٢٤ مارس ٢٠١٦
«الإنتربول» يلقي القبض على مختلس 10 ملايين بصحة الطائف

«الإنتربول» يلقي القبض على مختلس 10 ملايين بصحة الطائف

٠٧:٢٩ ص، الخميس، ١٦ فبراير ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *