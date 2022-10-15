«مدني الرياض» يباشر إخماد حريق في إطارات مركبات قديمة (صور)

تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني في منطقة الرياض، مساء اليوم السبت، حريقا اندلع في إطارات مركبات قديمة بحي المشاعل.

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر “تويتر”، أنه تمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات ولله الحمد.

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وفي وقت سابق، اندلع حريق هائل داخل أحد مصانع الحديد بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام، ما أسفر عن إصابة شخصين وإنقاذهما.

ونشر “الدفاع المدني” صورًا من جهود السيطرة على الحريق عبر موثع “تويتر”، وعلق :” أخمد مدني الدمام حريقًا في مصنع حديد بالمدينة الصناعية الثانية، نتج عنه إصابة شخصين، تم إنقاذهما ونقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة”.

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