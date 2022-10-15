233 قتيلا بين صفوف المحتجين في إيران.. وتصريح مفاجئ لـ«بايدن»

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المنظمة الحقوقية الإيرانية عن سقوط 233 قتيلا في صفوف المحتجين في إيران، في موجة الاحتجاجات الأكبر، التي تشهدها إيران منذ سنوات.

المظاهرات تتواصل في طهران

وتستمر الاحتجاجات في إيران، وتبرز بشكل واضح في العاصمة طهران، وفي إقليم الأحواز -الأهواز- وكذلك في المناطق الكردية، التي تنتمي إليها الشابة مهسا أميني، التي قالت على يد عناصر شرطة الأخلاق الإيرانية.

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الرئيس الأمريكي يصرح



من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، دعمه وتأييده للمحتجين الإيرانيين.

وقال بايدن، خلال لقاء عقد بإحدى الكليات في إيرفين بكاليفورنيا، حضره مجموعة من المتظاهرين الذين حملوا لافتات “إيران الحرة”: “أريدكم أن تعلموا أننا نقف مع المواطنين الشجعان في إيران”.

وأضاف: “أذهلني ما أيقظته الاحتجاجات في إيران.. أيقظت شيئًا لا أعتقد أنه سيظل صامتًا لفترة طويلة جدًا”.

ودعا الرئيس الأمريكي، إيران، إلى “إنهاء العنف ضد مواطنيها الذين يمارسون ببساطة حقوقهم الأساسية”، وطالب بوقف الممارسات القمعية من قبل الشرطة الإيرانية تجاه الشعب.