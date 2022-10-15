أسهل طريقة لحذف خلفية مجموعة من الصور بلمسة واحدة (فيديو)

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صوت موسيقى أول وآخر المقطع تستمر لثوانٍ

تواصل – فريق التحرير:

نشرت قناة الرسالة مقطع فيديو أوضحت من خلاله طريقة إزالة الخلفية دفعة واحدة من هواتف آيفون.

وأوضح المقطع، أنه يمكن في هواتف الآيفون إزالة خلفية مجموعة من الصورة بلمسة واحدة من خلال عمل زر اختصار.

وأضافت أن خطوات حذف الخلفيات دفعة واحدة تتم من خلال التالي:

– يتم تحديد الصور

– نضغط على السهم يالأسفل

– نختار من القائمة حذف الخلفية

– يتم الضغط بلمسة واحدة ليتم تنفيذ الأمر وحذف اخللفية

– يتم إنشاء الاختصار من خلال تطبيق الاختصارات واتباع الخطوات الموضحة بكل سهولة

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