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فيديو مؤثر.. شاب يقدم على إطعام «الحمام» يوميا لمدة عام كامل
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فيديو مؤثر.. شاب يقدم على إطعام «الحمام» يوميا لمدة عام كامل

فيديو مؤثر.. شاب يقدم على إطعام «الحمام» يوميا لمدة عام كامل

فيديو مؤثر.. شاب يقدم على إطعام «الحمام» يوميا لمدة عام كامل
٠٨:٢٣:١٣ م، السبت، ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد منصة التغريدات الأشهر “تويتر”، مقطع فيديو مؤثر لشاب يقوم بإطعام الحمام، يوميا وفي الوقت نفسه، واستمر على هذا الفعل لمدة عام كامل.

أسرار الحمام تتجاوب

وقال مصور الفيديو، إن الشاب من الوافدين، وهو مصري الجنسية، وقد اعتاد على القدوم إلى المنطقة يوميا في نفس الساعة تقريبا.

وأضاف أن أسراب الحمام المتجمعة في المنطقة تأتي هي أيضا كل يوم في الموعد ذاته، ولا تمكث فترة طويلة، وكأنها تعرف الرجل وتنتظره يوميا، حسب تعبيره.

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تفاعل رواد تويتر

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على نطاق واسع مع الفيديو المتداول، وبلغت أعداد المشاهدات نحو 85 ألف مشاهدة.

وأعرب متابعون عن تقديرهم للشاب الذي ظهر في الفيديو، شاكرين له صنيعه، وذكروا في تعليقاتهم أن الرحمة بالطيور والحيوانات واجبة، وهي وصية دينية، وقيمة اجتماعية مهمة.

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تفاعل رواد تويتر تويتر شاب يطعم الحمام مقطع فيديو

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