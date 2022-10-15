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هل يمكن تربية الماعز القزم بالمنازل؟ الإرشاد الزراعي يجيب
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هل يمكن تربية الماعز القزم بالمنازل؟ الإرشاد الزراعي يجيب

هل يمكن تربية الماعز القزم بالمنازل؟ الإرشاد الزراعي يجيب

هل يمكن تربية الماعز القزم بالمنازل؟ الإرشاد الزراعي يجيب
٠٧:٣٤:٣٣ م، السبت، ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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نشر موقع فقط أبو الوليد:

تواصل – فريق التحرير:

أوضح سلمان بن عبدالله الحفيتي مربي ماعز قزم، أن الماعز القزم يعد من أكثر الحيوانات آلفة وله جاذبية خاصة لدى الأطفال ومناسب جداً للتربية المنزلية.

وأضاف الحفيتي، في مقطع فيديو نشرته إدارة الإرشاد الزراعي التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، أن الماعز القزم مرح وحركي ولطيف وأليف مع الأطفال.

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وتابع أن الماعز القزم اقتصادي وإنتاجه وفير، أما لحومها فهي دسمة، ونسبة الدسم في الحليب الخاص بها عالي جدا.

وأشار سلمان بن عبدالله الحفيتي، إلى أن الماعز القزم يتوالد ويتكاثر في المنازل، ويمكن تربيته بلا خوف على الأطفال داخل المنزل.

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الكلمات الدلالية:
الإرشاد الأسري الماعز القزم تربية الماعز القزم وزارة البيئة

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