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«الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى».. فيديو مذهل لدب يزحف على الجليد
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«الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى».. فيديو مذهل لدب يزحف على الجليد

«الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى».. فيديو مذهل لدب يزحف على الجليد

«الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى».. فيديو مذهل لدب يزحف على الجليد
٠٧:٢٩:٢٢ م، السبت، ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو قصير، حيوان ينتمي لأحد أنواع الدببة القطبية، يزحف على طبقة من الجليد الخفيف، المكون فوق الماء، حتى يصل إلى منطقة أرض مسطحة ويبدأ بالسير على قدميه.

قوانين الفيزياء 

وشارك أحد الحسابات المهتمة بالعلوم، مقطع الفيديو المتداول، عبر “تويتر”، وعلق قائلا : “قد ينكسر الجليد إذا مشيت فوقه بسبب تركيز الوزن على نقاط محددة فهو غالباً لا يتحمل وزنك”.

وأضاف: “والمثير للاهتمام أن بعض الحيوانات توصلت إلى استنتاج مفاده أنه إذا قمت بتوزيع الوزن ستعبر المكان بشكل أفضل دون أن ينكسر بعض الحيوانات تطبق الفيزياء أفضل من البشر”.

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غريزة البقاء تعلم الحيوانات 

وبحسب مواقع علمية، تفهم بعض الحيوانات، ومنها الدببة القطبية، والفئران، وغيرها، بعض قوانين الفيزياء، بشكل عفوي، وتتناسب معها، من أجل الحفاظ على حياتها.

فيما أرجع علماء، تفسير هذه الظاهرة، إلى ما يعرف باسم “غريزة البقاء”، التي تدفع الحيوانات إلى إدراك هذه القوانين والتعامل معها.

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الدب القطبي تويتر قوانين الفيزياء مقطع فيديو منطقة جليدية

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