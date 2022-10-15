أكثر من عشرة آلاف وحدة سكنية في 6 مدن حول المملكة

تواصل- واس:

أعلنت الوطنية للإسكان عن تسليم أكثر من 800 أسرة مسكنها الأول خلال شهر سبتمبر من العام الحالي 2022، وذلك في ست مدن حول المملكة وهي : الرياض وجدة والدمام والطائف وخميس مشيط بالإضافة إلى مكة المكرمة، وتسليم 34 مشروعاً سكنياً بالشراكة مع المطورين العقاريين ليصل إجمالي التسليمات منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر من العام الحالي إلى أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية تم تسليمها.

وتهدف الوطنية للإسكان إلى تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية وتقديم الخيارات السكنية في مجتمعات حيوية تحقق أعلى معايير جودة الحياة، ضمن إجراءات سهلة وميسرة، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين، تحقيقًا لإستراتيجيتها باستمرارية دعم المعروض العقاري وأهمية تنوع الخيارات السكنية لتسريع تملك الأسر السعودية لمنازلهم.

كما تتيح الوطنية للإسكان مشاريعًا متنوعة تحت الإنشاء، تتوزّع في مناطق المملكة، لتوفير حياة عصرية تتكامل فيها جودة الوحدات السكنية مع المرافق والخدمات المتنوعة التي تعزز من جودة الحياة لساكنيها وبأسعار مناسبة.

يذكر أن الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكّنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري بالمملكة، بخيارات سكنية متنوعة، وذلك في إطار سعي الشركة إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.