السبت، ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
الوجه الآخر لـ «ماسك».. الملياردير الأمريكي يعيش «تحت خط الفقر»
أكثر من عشرة آلاف وحدة سكنية في 6 مدن حول المملكة
مجلس الشورى.. قرارات محكمة للرفع بأداء الموارد البشرية ودعم رؤية 2030
مجلس الشورى خلال عام.. التأكيد على دعم مواقف المملكة الثابتة وجهودها السياسية والدبلوماسية
وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة
شاهد.. هطول أمطار الخير على محافظة الجموم

الرئيسية

 /

فرص

 /

وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة

وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة

وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة
٠٦:١٧:٣٨ م، السبت، ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢
0

 

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مجمع الملك فهد الطبي العسكري من خلال موقع (الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الدفاع) توفر وظائف إدارية وصحية وأمنية لحملة (الثانوية العامة، الدبلوم، البكالوريوس)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسميات الوظيفية:

1.مشرف عمليات جراحة القلب 

المؤهلات والخبرة

  • درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة
  • التواصل الجيد ومهارات التعامل مع الآخرين.
  • لديهم دوافع ذاتية مع وعي بالاتجاهات الحالية في هذا المجال.
  • غرفة العمليات أو تخصص مشابه

 

2.استشاري اشعة الجذع – CONSULTANT BODY IMAGING RADIOLOGIST

المؤهلات والخبرة

  • لديهم دوافع ذاتية ومع وعي بالاتجاهات الحالية في هذا المجال.
  • القدرة على العمل في بيئة متعددة الثقافات.
  • القدرة على التحدث والكتابة والقراءة باللغتين العربية والإنجليزية.
  • اشعة الجذع – حاصل على تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (استشاري اشعة الجذع)

اقرأ أيضا:

وظائف في الهيئة الملكية لمحافظة العلا.. الشروط ورابط التقديم

 

3.-طبيب نائب طب أسرة REGISTRAR FAMILY MEDICINE

المؤهلات والخبرة

  • القدرة على التعامل بهدوء ولباقة ودبلوماسية مع المرضى والموظفين على حدٍ سواء.
  • احترام قواعد الممارسة الخاصة بسرية المريض / القسم.

 

4. طبيب استشاري تخدير Consultant Anesthesist 

المؤهلات والخبرة

  • تعليم  تخدير
  • حسن السلوك والسلوك.
  • يمكن أن تعمل بأمان تحت الضغط.
  • مهارات حل المشاكل.
  • مهارات التواصل
  •  مهارات القيادة.
  • الرغبة في التحلي بالمرونة والعمل كما هو مطلوب حسب احتياجات الإدارة.

طريقة التقديم

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

اقرأ أيضا:

للمواطنين.. وظائف شاغرة بصندوق التنمية العقارية

 

الكلمات الدلالية:
الخدمات الطبية للقوات المسلحة فرص وظائف وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
غرفة الرياض تطرح 615 وظيفة في القطاع الخاص الأسبوع المقبل

غرفة الرياض تطرح 615 وظيفة في القطاع الخاص الأسبوع المقبل

٠١:٣٣ م، الخميس، ٢٧ مارس ٢٠١٤
«الأوقاف» تعلن عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة

«الأوقاف» تعلن عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة

٠٨:٢٣ م، الثلاثاء، ٢٦ يناير ٢٠٢١
وظائف شاغرة لدى الشركة السعودية للخدمات اللوجستية.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة لدى الشركة السعودية للخدمات اللوجستية.. التفاصيل ورابط التقديم

٠٨:٠٦ م، الثلاثاء، ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢
وظائف شاغرة على بند التشغيل الذاتي بمستشفى الأسنان بجامعة المؤسس

وظائف شاغرة على بند التشغيل الذاتي بمستشفى الأسنان بجامعة المؤسس

٠٣:٠١ م، الأثنين، ٠٨ مايو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *