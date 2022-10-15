شاهد.. هطول أمطار الخير على محافظة الجموم

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار الخير على محافظة الجموم شمال غرب منطقة مكة المكرمة.

وأظهر المقطع المتداول، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على الجموم، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، كان قد توقع، تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي حائل والحدود الشمالية يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك.

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بينما تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما يتكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الشرقية و مكة المكرمة خاصةً الأجزاء الساحلية منها.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من ربع المتر إلى متر وربع يصل إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 10-26 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول خلال ما بعد الظهيرة جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-24 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من ربع المتر إلى متر , وحالة البحر خفيف الموج.

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