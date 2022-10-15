بسبب تصريحات «بايدن».. باكستان تستدعي السفير الأمريكي

تواصل- فريق التحرير:

استدعت وزارة الخارجية الباكستانية، السفير الأمريكي لديها اعتراضًا على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، اليوم السبت إنه استدعى السفير الأميركي في البلاد بعد أن شكك الرئيس جو بايدن في سلامة برنامج باكستان النووي.

وقال بايدن في خطاب الخميس إن باكستان “ربما تكون واحدة من أخطر الدول في العالم” لأنها تمتلك “أسلحة نووية” تنقصها معايير السلامة.

وأضاف الوزير أنه فوجئ بتعليقات بايدن، وقال :”فيما يتعلق بمسألة سلامة وأمن الأصول النووية الباكستانية، فإننا نفي تماما بجميع المعايير الدولية، وفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وقال بوتو زرداري إنه لا يعتقد أن قرار استدعاء السفير الأمريكي سيؤثر سلبا على العلاقات مع الولايات المتحدة وإن بإمكان المسؤولين معالجة أي مخاوف محددة لدى واشنطن بشأن البرنامج النووي.

وقال وزير الخارجية إنه لم يأت أحد على ذكر مخاوف إزاء البرنامج النووي الباكستاني خلال زيارته الأحدث لواشنطن حيث عقد اجتماعات مكثفة، منها ما كان في وزارة الخارجية.