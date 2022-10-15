لأول مرة.. الأذان يصدح في مدينة ألمانية

تواصل – فريق التحرير:

وافقت مدينة كولن الألمانية على رفع الأذان لصلاة الجمعة بالمسجد الكبير لأول مرة، ضمن مشروع اقترحته سلطات المدينة في أكتوبر عام 2021.

ويسمح المقترح الذي قررت الموافق عليه، برفع أذان صلاة الجمعة، عبر مكبرات الصوت، لمدة لا تتجاوز خمس دقائق، وفقًا لدرجة الصوت التي تقررها الحكومة.

45 مسجدا ترفع الأذان

وفي السياق ذاته، من المقرر أن يستمر هذا المشروع لمدة عامين، فيما يرفع الأذان، وفق الشروط المنصوص عليها، في 45 مسجدا آخر بالمدينة.

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محاولات نشر الدين

وكانت جمعية إسلامية في كولن، تقدمت للسلطات المختصة بالمدينة الواقعة غربي ألمانيا، بطلب رسمي للسماح برفع الأذان أيام الجمعة، ضمن مشروع أطلقته المدينة.

وذكرت متحدثة باسم المدينة أن عشر جمعيات أخرى كشفت عن رغبتها في التقدم بطلب مشابه، بينما لم تكشف المتحدثة عن أسماء الجهات المتقدمة بالطلب، احتراما لقوانين خصوصية البيانات.

وتحاول الجمعيات الإسلامية، توطيد مبدأ قبول الحريات لدى المجتمع الغربي، والاندماج بشكل أوسع داخل المجتمع الألماني، في ظل صعود التيار اليميني المتطرف، وظاهرة الإسلاموفوبيا.