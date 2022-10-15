المنتدى السعودي الجنوب أفريقي: التجارة بين البلدين قد تتجاوز 5 مليارات دولار في 2022

تواصل- فريق التحرير:

أكد المنتدى السعودي الجنوب أفريقي، أن التجارة بين البلدين قد تتجاوز 5 مليارات دولار في 2022.

وأعلن المنتدى، توقيع 11 اتفاقية في القطاع الحكومي والخاص بعدة مجالات.

كان وزير الاستثمار خالد بن عبدالعزيز الفالح، افتتح اليوم السبت، أعمال منتدى الاستثمار “السعودي – الجنوب إفريقي”، بحضور المسؤولين في مجال الاستثمار من البلدين.

واستعرض المنتدى أبرز الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، ويسلط الضوء على أهم المبادرات لدعم المستثمرين، إضافة إلى مناقشة سبل الشراكة المختلفة بين البلدين.

وبحسب وزارة الاستثمار، يعقد المنتدى أيضاً جلسات ثنائية بين مؤسسات القطاع الخاص من الجانبين لاستعراض أوجه التعاون والشراكة الاستثمارية وتبادل الخبرات.