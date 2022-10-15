30 مليار ريال إجمالي مصروفات المنافع التأمينية للربع الثالث من 2022

تواصل – واس:

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تقريرها الربعي الدوري أن إجمالي مصروفات المنافع التأمينية للربع الثالث من العام الحالي 2022م بلغ أكثر من 30 مليار ريال.

12 مليون عميل

واستعرض التقرير تفاصيل المنافع والتعويضات الأخرى المصروفة لذات الفترة، حيث بلغت المعاشات المصروفة لفرع الأخطار المهنية حوالي 46 مليون ريال، وجاءت تعويضات نظام التعطل عن العمل “ساند” بأكثر من 187 مليون ريال.

أما عن عدد عملاء التأمينات الاجتماعية، فبينت المؤسسة أنها تتشرف بخدمة أكثر من 12 مليون عميل حالياً ما بين متقاعد ومشترك ومستفيد، كما بلغت المنشآت الجديدة المسجلة للربع الثالث من العام الحالي أكثر من 121 ألف منشأة جديدة.

10.7 مليون معاملة

وحول عدد المعاملات المنجزة، بينت المؤسسة أن عدد المعاملات المنجزة خلال الربع الثالث بلغ أكثر من 10.7 مليون معاملة تم إنجازها إلكترونياً بشكل كامل.

كما بلغ المسجلون الجدد في الخدمات الإلكترونية أكثر من 455 ألف مسجل جديد، في حين بلغ زوار ومستخدمي الموقع الإلكتروني أكثر من 6.2 مليون زيارة، استفادوا من حزمة الخدمات الإلكترونية المبتكرة التي تقدمها المؤسسة لعملائها والتي تسمح لهم بإنجاز تعاملاتهم بكل يسر وسهولة.

خدمات التأمينات الاجتماعية

واستعرض التقرير خدمات التأمينات الاجتماعية الإلكترونية وعدد المستفيدين منها، حيث بينت المؤسسة أن خطابات التعريف بالمعاش المصدرة إلكترونياً بلغت أكثر من 444 ألف تعريف.

فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمة الزيارة الافتراضية أكثر من 62 ألف مستفيد، وهي أحد الخدمات المبتكرة التي تقدمها التأمينات الاجتماعية والتي تتيح للعميل مقابلة موظف خدمة العملاء عن بعد وإنجاز معاملته دون الحاجة لزيارة المؤسسة.

حولات وتوعية بالالتزام التأميني

واستعراض أبرز الأرقام، حيث بلغ عدد مستخدمي خدمة المحادثة الفورية أكثر من 34 ألف مستخدم، في حين بلغ عدد مرات تنزيل تطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية أكثر من 471 ألف خلال الربع الثالث للعام الحالي، وعن عدد المكالمات الواردة لمركز اتصال خدمة العملاء، بينت المؤسسة أن عدد المكالمات الواردة بلغ أكثر من 319 ألف مكالمة.

كما استعرض التقرير عدد الزيارات التوعوية والجولات الرقابية التي تقوم بها المؤسسة للمنشآت وأصحاب العمل لمراقبة الالتزام التأميني والتأكد من مدى توفر عوامل السلامة والصحة المهنية في مقرات العمل.

زيارات الوقاية والالتزام التأميني

وأوضحت المؤسسة أن عدد زيارات الوقاية والالتزام التأميني قد بلغت أكثر من 20 ألف زيارة خلال الربع الثالث، في حين بلغت الزيارات للتوعية بالسلامة والصحة المهنية 9 آلاف زيارة.

يذكر أن استراتيجية المؤسسة ترتكز بشكل أساسي على ابتكار خدمات رقمية ومنتجات تأمينية متميزة وذلك لتحقيق طموحات العملاء من مشتركين ومتقاعدين ومستفيدين وأصحاب عمل وتحرص على تعزيز التواصل معهم لتطوير وتحسين الخدمات والقنوات الرقمية.