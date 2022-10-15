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شرطة جدة تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تعرض مقيم للضرب وسلب مبلغ كبير داخل مسكنه
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شرطة جدة تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تعرض مقيم للضرب وسلب مبلغ كبير داخل مسكنه

شرطة جدة تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تعرض مقيم للضرب وسلب مبلغ كبير داخل مسكنه

شرطة جدة تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تعرض مقيم للضرب وسلب مبلغ كبير داخل مسكنه
٠٤:٣٩:٢٠ م، السبت، ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت شرطة محافظة جدة مفاجأة غير متوقعة، عن تعرض مقيم للضرب والاعتداء على يد 4 أشخاص وسلب مبلغ مالي داخل مسكنه.

وحسب بيان الأمن العام، فإن شرطة جدة، توصلت إلى حقيقة بلاغ تقدم به مقيم من الإريترية عن تعرضه في أحد الأحياء السكنية للاعتداء من قبل (4) أشخاص برش مادة على عينية وسلب مبلغ (78,000) ريال.

وأضاف البيان، أنه قد تبين من إجراءات الاستدلال أن المبلغ يعود لإحدى المؤسسات، والحادثة تمت باتفاق الجناة مع المبلغ بمقابل مادي، وهم (4) مقيمين من الجنسية اليمنية.

وتابع أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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