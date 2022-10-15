بدء إزالة آخر الأحياء العشوائية بجدة

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة اليوم السبت 15 أكتوبر، عن بدء أعمال الإزالة بـ “أم السلم وكيلو 14” والتي تمثل آخر الأحياء المستهدفة بالإزالة، بعد انتهاء مرحلة الإشعارات وإخلاء المنازل من السكان.

وتواصل لجنة الأحياء العشوائية أعمالها حسب الخطة التنفيذية والجدول الزمني المعلن، مؤكدة استمرار تقديم خدماتها لسكان هذه الأحياء من خلال مقر اللجنة أو عبر الموقع الإلكتروني لأمانة محافظة جدة والتي من أبرزها:

– خدمات نقل العفش،.

– السلال الغذائية.

– خدمات التسكين الدائم.

– التسكين المؤقت لحين استلام التعويض أو السكن الدائم.

– خدمة التقديم على التعويض.

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