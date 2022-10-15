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تصريح خطير لقائد الأمن الداخلي الإيراني

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تصريح خطير لقائد الأمن الداخلي الإيراني

تصريح خطير لقائد الأمن الداخلي الإيراني

تصريح خطير لقائد الأمن الداخلي الإيراني
٠٤:٤٧:٥١ م، السبت، ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

اعترف قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني، اليوم، بقمع المظاهرات والاحتجاجات الجارية على مدار شهر تقريبا في عموم مدن ومحافظات إيران.

ادعاءات وأكاذيب

وقال حسن كرمي، قائد قوات الوحدة الخاصة لقوى الأمن الداخلي الإيراني، اليوم، إن الاعتقالات أدت إلى انحسار: “أعمال الشغب والاضطرابات”.

وادعى كرمي أن معظم المتظاهرين “أصحاب سوابق” في اتهام صريح لفئات الشعب الإيراني بأنها مدفوعة نحو احتجاجات ممنهجة.

وأورد المسؤول الإيراني: ” عدد المتظاهرين في طهران لم يكن يتجاوز ألفي شخص في أقصى الاحتمالات، غالبيتهم من أصحاب السوابق”.

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رجل أمن يفتح النار على المصلين

وعلى صعيد الشارع الإيراني، نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إيران، مقطع فيديو يوثق لحظة اعتلاء رجال أمن مكان مرتفع وإطلاق النار على المصلين داخل مسجد ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وحسب إعلام محلي، قام ضابط إيراني بإطلاق وابل من الرصاص على المصلين في المسجد الكبير في زاهدان بجنوب شرق إيران.

وخرج المتظاهرون يرددون هتافات مناهضة للحكومة الإيرانية ورشقوا الضباط بالحجارة، فيما اندفعت قوات الأمن إلى إطلاق النار بشكل عشوائي على الحشد.

ووفق شاهد عيان، فإن المتظاهرين تفرقوا و طاردت الطلقات النارية انسحابهم نحو الجامع، حيث كان الآلاف ما زالوا يصلون.

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إيران احتجاجات إيران الحكومة الإيرانية رجل أمن إيراني زاهدان طهران قوى الأمن الداخلي الإيراني مظاهرات إيران

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