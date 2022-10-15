تحذير من شجرة لا تزرعها داخل حديقة المنزل.. شاهد ما تفعله

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حذرت الجهات المعنية في سلطنة عمان من مخاطر زراعة أشجار ( الكونوكاربس ) المعروفة محليا باسم ( الكويتي ) ، داخل المنازل بسبب عروقها التي تمدد داخل أنابيب دورة المياه والصرف الصحي وتؤدي إلى انسداد تلك الأنابيب.

ونشر حساب “واجهة عمان” عبر موقع “تويتر” فيديو صادم لانسداد مواسير المياه والصرف بجذور تلك الشجرة الطويلة.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم التحذير فيها من زراعة هذه الشجرة داخل المنازل، وذلك بسبب إقبال المجتمع على اقتناء هذه الشجرة والاهتمام بزراعتها في المنازل واستخدامها كأشجار ظل أمام المنازل وذهاب البعض إلى التخلص منها ، وتقتير الماء عليها.

وكانت المديرية العامة للتشجير والحدائق ببلدية مسقط، أوضحت تعريفات الشجرة وخصائص نموها كالتالي :

شجرة (الكونوكاريس ) المعروفة باسم الكويتي

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– شجرة سريعة النمو ودائمة الخضرة يصل ارتفاعها إلى 15 مترا وعرض أغصانها إلى 8 أمتار.

– تسمى في بعض البلدان بـ (دماس) ، وأوراقها بسيطة ومتقاربة وأحيانا متعاقبة رمحية ومسننة الحواف.

– أزهارها عنقودية مبيضة ، وتمتاز هذه الشجرة بمقدرتها على تحمل الجفاف والملوحة حتى 8000 جزء من المليون .

– يتأثر نموها في التربة الطينية سيئة الصرف ، حيث تتوقف عن النمو وتصفر أوراقها وأحياناً تتقزم.

– تنمو الشجرة بشكل أفضل في فصل الصيف وتحتاج للماء بشكل منتظم لتنمو.

استخداماتها واشتراطات زراعتها

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أكدت المديرية أن هذه الشجرة تستخدم كمصدات للرياح على أطراف بعض الشوارع والميادين ، وذلك لكثافة تفرعها وسرعة نموها ، وتستخدم أيضا كسياج ، إذ تزرع بالقرب من بعضها البعض.

ويشترط أن تكون الشتلات صغيرة عند الزراعة وذلك للتحكم بها ويجب تقليمها وقصها لتصبح على شكل سياج من الزراعة فهي تشكل أو تقلم على أي شكل ، مثلاً (مربع ، مثلث أو مظلي) وهكذا ، كما تزرع في الحدائق للاستفادة من ظلها للجلوس.