وصول طلائع القوات الروسية إلى بيلاروسيا

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أعلنت بيلاروسيا، اليوم، وصول طلائع القوات الروسية المشاركة في القوة العسكرية المشتركة الجديدة بين موسكو ومينسك، بعد إعلان تشكيلها.

بيان وزارة الدفاع البيلاروسية وذكرت وزارة الدفاع البيلاروسية، في بيان، أن القطارات الأولى للجنود الروس الذين يشكلون المجموعة العسكرية الإقليمية، وصلت إلى بيلاروسيا. فيما لم يحدد بيان السلطات البيلاروسية أعداد العسكريين الوافدين للانضمام إلى القوة العسكرية المنتشرة، حسبما أوردت وكالة “رويترز”.

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من ناحية أخرى، قال كيستوتيس بودريس مستشار الأمن القومي للرئيس الليتواني، إن احتمال وقوع هجوم روسي ضد دولة في الناتو ضئيل، حسب “العربية”.

وأضاف: “الإجراءات في أوكرانيا ومحاولات إشراك بيلاروسيا بشكل أكبر في الهجوم العسكري ضد أوكرانيا لا تؤدي إلى تهدئة مخاوفنا بطبيعة الحال”.

وأكد بودريس أن الولايات المتحدة ستبقي حتى مطلع 2026 على الأقل، على كتيبة مدرعة متمركزة منذ 2019 في في بلدة بابراد القريبة من الحدود مع بيلاروسيا.

وقبل 5 أيام، أعلن رئيس بلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، أن بلاده اتفقت مع روسيا، على نشر قوة عمل عسكرية مشتركة ردا على ما وصفه بتفاقم التوتر على الحدود الغربية للبلاد.