الغذاء والدواء تكشف عن استخدامات خاطئة لـ «قطرات العيون»

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كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن استخدامات خاطئة لقطرات العيون.

وأوضحت “الغذاء والدواء” في منشور عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، أن عبارة “معقمة” على عبوة قطرات العيون لا تعني أنها تستخدم لتعقيم العينين، إنما تعني أن المستحضر خالي من الميكروبات.

ونبّهت في منشورها على عدة أمور منها:

1- يجب استخدام القطرات لما وصفت له من الطبيب.

2- في الحالات الطبيعية تقوم العين ذاتيا بعملية التعقيم والتنظيف.

3- قبل استخدام أي قطرة للعين يجب مراجعة الطبيب.

4- الالتزام بما ورد في النشرة الداخلية المرفقة مع القطرة.

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