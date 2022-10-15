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الغذاء والدواء تكشف عن استخدامات خاطئة لـ «قطرات العيون»

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الغذاء والدواء تكشف عن استخدامات خاطئة لـ «قطرات العيون»

الغذاء والدواء تكشف عن استخدامات خاطئة لـ «قطرات العيون»

الغذاء والدواء تكشف عن استخدامات خاطئة لـ «قطرات العيون»
٠٣:٣٩:٤٥ م، السبت، ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن استخدامات خاطئة لقطرات العيون.

وأوضحت “الغذاء والدواء” في منشور عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، أن عبارة “معقمة” على عبوة قطرات العيون لا تعني أنها تستخدم لتعقيم العينين، إنما تعني أن المستحضر خالي من الميكروبات.

ونبّهت في منشورها على عدة أمور منها:

1- يجب استخدام القطرات لما وصفت له من الطبيب.

2- في الحالات الطبيعية تقوم العين ذاتيا بعملية التعقيم والتنظيف.

3- قبل استخدام أي قطرة للعين يجب مراجعة الطبيب.

4- الالتزام بما ورد في النشرة الداخلية المرفقة مع القطرة.

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الكلمات الدلالية:
استخدام خاطئ للقطرات الغذاء والدواء صحة وطب قطرات العيون

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