وميض فضائي يثير دهشة علماء الفلك.. لهذا السبب

تواصل – وكالات:

رصد علماء في الفلك، وميضا ضوئيا فضائيا، اعتبروا أنه الأكثر توهجاً على الإطلاق، ينبعث على مسافة 2.4 مليار سنة ضوئية من الأرض.

والتقطت تليسكوبات عدة، يتبع كثير منها لوكالة الفضاء الأميركية “ناسا”، التوهج المسمى GRB221009A، صباح الأحد الماضي، الموافق التاسع من شهر أكتوبر الجاري.

انفجار نجم وولادة ثقب أسود

من جانبه، شرح عالم الفيزياء الفلكية برندان أوكونور، أن انفجار أشعة غاما، وهو أكثر أشكال الإشعاع الكهرومغناطيسي كثافة، ناتجة عن موت نجوم عملاقة، يزيد حجمها على حجم الشمس بنحو 30 ضعفا.

وبعد أن ينفجر النجم، يشكل ثقباً أسود، ثم تشكل المادة قرصاً حول الثقب الأسود، ويتم امتصاصه وإطلاقه هناك على شكل طاقة تنتقل بسرعة توازي 99,99% من سرعة الضوء.

اقرأ أيضا:

ناسا: نجاح تحويل مسار كويكب في اختبار لحماية الأرض

كمية مذهلة من الطاقة

وأطلق الوميض، فوتونات تحمل 18 تيرا إلكترون فولت من الطاقة، أي 18 وأمامها 12 صفرا، وهو رقم قياسي، وأثّر على اتصالات الموجات الطويلة في الغلاف الجوي للأرض، حسب “سكاي نيوز عربية”.

وتابع أوكونور أن “أشعة غاما تطلق بشكل عام في غضون ثوانٍ كمية الطاقة نفسها التي أنتجتها شمسنا أو ستنتجها طوال حياتها. وهذا الحدث هو ألمع وهج لأشعة غاما على الإطلاق”