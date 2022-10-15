بينهم أستاذ متوفى.. جامعة «ستانفورد الأمريكية» تسجل 5 باحثين من جامعة الإمام محمد بن سعود

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اختارت جامعة ستانفورد الأمريكية 5 باحثين من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، من بين أكثر من 200 ألف عالم من مختلف الجامعات، لضمهم إلى القائمة التي تصدرها سنوياً لأعلى 2% من علماء العالم.

وجاء اختيار الباحثين الخمسة من بين المرشحين من المراكز البحثية من 149 دولة تشمل جميع التخصصات العلمية طبقًا لتصنيف الجامعة الأمريكية.

وضمت القائمة:

1- الدكتور رفيق شودري من كلية الهندسة.

2- الدكتور هشام الدسوقي – رحمه الله- من كلية الهندسة.

3- الدكتور كمال عبدالجواد برادة من كلية العلوم.

4- الدكتور أحمد الخياط من كلية العلوم.

5- الدكتور قيصر عباس من كلية علوم الحاسب والمعلومات.

من جهته، أكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري، أن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحظى بدعم القيادة الرشيدة التي تولي البحث العلمي عناية خاصة، كونها ركيزة أساسية من ركائز النجاح والريادة بالجامعة، وضرورة مجتمعية وتنموية لتحويلها إلى منتجات معرفية تخدم تنمية الاقتصاد المعرفي.

وتابع أن ذلك من خلال العمل على تحسين البحث العلمي ورفع مستوى جودته والانتقال بمخرجاته للتأثير الإيجابي على الاقتصاد والمجتمع، حيث خصصت الجامعة خلال السنوات الماضية برامج متخصصة، ومبادرات نوعية ضمن خطة الجامعة الإستراتيجية؛ لتحقيق مستهدفات البحث العلمي والابتكار، وتحسين تصنيف المملكة ضمن مؤشر التنافسية العالمية لتحقيق تطلعات وأهداف رؤية المملكة 2030.