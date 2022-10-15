أسعار النفط تتراجع 6.4% خلال أسبوع

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اختتمت أسعار النفط، خلال الأسبوع الماضي، تداولاتها على انخفاض بلغت نسبته 6.4%.

وتضافرت عوامل أخرى على هبوط الأسعار، أبرزها الركود العالمي، وضعف الطلب على النفط، وخاصة في الصين، وقرار “أوبك +” بخفض الإنتاج، وارتفاع أسعار الفائدة، ومؤشر الدولار.

أسعار النفط في ختام الأسبوع

وتراجع خام برنت بنسبة 6.4%، إجمالا، فيما انخفض خام غرب تكساس بنسبة 7.6%، وخلال تعاملات أمس الجمعة، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.94 دولار، أو 3.1%، لتبلغ عند التسوية 91.63 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، 3.50 دولار، أو 3.9%، إلى 85.61 دولار.

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تقلبات أسعار النفط

الأمريكية، التي صدرت في وقت متأخر، الخميس الماضي، أسواق النفط إلى مزيد من التقلب، حيث كشفت بيانات المخزون الأمريكية عن ارتفاع بأكثر من التوقعات.

وارتفع مخزون النفط الأمريكي الخام في الأسبوع الماضي بحوالي 9.88 مليون برميل مقابل توقعات بارتفاع 1.75 مليون برميل، بينما سجلت المخزونات في الأسبوع قبل الماضي انخفاضًا بواقع 1.356 مليون برميل.