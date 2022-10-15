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ضابط إيراني يطلق الرصاص من سلاح رشاش على المصلين داخل مسجد (فيديو)

ضابط إيراني يطلق الرصاص من سلاح رشاش على المصلين داخل مسجد (فيديو)

ضابط إيراني يطلق الرصاص من سلاح رشاش على المصلين داخل مسجد (فيديو)
٠٢:٤٢:٥٨ م، السبت، ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إيران، مقطع فيديو يوثق لحظة اعتلاء رجال أمن مكان مرتفع وإطلاق النار على المصلين داخل مسجد ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وحسب إعلام محلي، قام ضابط إيراني بإطلاق وابل من الرصاص على المصلين في المسجد الكبير في زاهدان بجنوب شرق إيران.

وخرج المتظاهرون يرددون هتافات مناهضة للحكومة الإيرانية ورشقوا الضباط بالحجارة، فيما اندفعت قوات الأمن إلى إطلاق النار بشكل عشوائي على الحشد.

ووفق شاهد عيان، فإن المتظاهرين تفرقوا و طاردت الطلقات النارية انسحابهم نحو الجامع، حيث كان الآلاف ما زالوا يصلون.

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وقال شاهد عيان، إن الشباب ألقوا بأنفسهم أمام الأطفال وكبار السن لحمايتهم من الرصاص، في حين لم يجد الناس مخرجاً من الموت.

وتابع قائلا :  إن الناس بدأوا بحمل الجثث بينما كان آخرون على سجادات الصلاة”، مشيرا إلى أن الجامع تحوّل بدقائق إلى مسرح رعب، حيث أطلقت قوات الأمن الرصاص والغاز المسيل للدموع.

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