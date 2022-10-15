الوجه الآخر لـ «ماسك».. الملياردير الأمريكي يعيش «تحت خط الفقر»

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يعرف العالم رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، مؤسس شركة تسلا، ومديرها التنفيذي، ومؤسس “سبيس إكس” لأبحاث الفضاء، والمتنازع على شراء منصة “تويتر”، في صفقة تكلفه مليارات الدولارات.

يوصف ماسك بـ”الملياردير”، فهل هو كذلك فعلا؟ بالطبع نعم، لكن السؤال الحقيقي هو، هل يتصرف إيلون ماسك كملياردير.

ماسك حريص أم بخيل؟

يملك ماسك ثروة تقدر بقيمة 215.4 مليار دولار، لكنه يزعم أنه ثري بأصول شركة “تسلا” وشركة الفضاء “أكس سبيس”، لكنه فقير من حيث السيولة، حسب “العربية”.

وقال ماسك، في وقت سابق: “من المهم أن نفهم ما هي الثروة، مضيفاً “رصيدي البنكي منخفض جدا جدا، على الأقل حتى أبيع الأسهم”.

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يرتدي “الجينز” ويرفض شراء “مرتبة”

باع ماسك آخر ممتلكاته الفاخرة في “لوس أنجلوس” الأمريكية، وقال عبر “تويتر”: “أبيع كل ممتلكاتي المادية”، لكنه عاد واستأجر في البداية مبنى جاهزًا بطول 20 قدما 20 قدما، ثم اشترى منزلا صغيرا بقيمة 45 ألف دولار بالقرب من مكتبه، وذكر أنه منزل صغير، وقام ببعض الأعمال اليدوية لمنحه مساحة أكبر.

في حين قال أحد المقربين جدا منه، لوسائل إعلام، إيلون ماسك لا يعيش مثل الملياردير، هو يعيش أحيانا تحت خط الفقر”، مشيرا إلى أنه رفض حتى شراء مرتبة سرير جديدة، عندما تلفت القديمة.

أموال مهدرة وسلوك مثير للجدل

من ناحية أخرى، رصد متابعون أن الملياردير الأمريكي صرف أمواله لحضور حفلات تنكرية فارهة، بأزياء لافتة فقد حضر حفلة في عام 2015 بزي فرعوني.

كما شوهد ماسك وهو يرتدي ساعة فاخرة من نوع TAG Heuer Carrera Caliber 1887 تبلغ قيمتها حوالي 4950 جنيهًا إسترلينيًا.

وكان هو نفسه أكد، قبل سنوات، أنه استأجر قلعة إنجليزية كاملة تعود إلى العصور الوسطى بمناسبة عيد ميلاده الثلاثين.