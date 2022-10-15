للمواطنين.. وظائف شاغرة بصندوق التنمية العقارية
تواصل – فريق التحرير:
أعلن صندوق التنمية العقارية توفر وظائف شاغرة بعدة مجالات، في عدة تخصصات، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل.
المسميات الوظيفية:
- مدير قسم الأصول المالية
- أخصائي قانوني أول
- أخصائي التزام أول
- مدير قسم مخاطر تشغيلية
- مدير قسم دعم استمرارية الأعمال
- مدير قسم حوكمة الصلاحيات
- مدير قسم مخاطر السوق والسيولة
- أخصائي استمرارية الأعمال أول
- أخصائي إدارة مخاطر أول
- مدير قسم عمليات الميزانية
- أخصائي علاقات الشركاء
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التخصصات:
- المالية
- القانون
- الإدارة العامة
- إدارة الأعمال
- العلاقات العامة
- التسويق
- الإعلان
- التمويل والبنوك
- التأمين
- إدارة تنظيمية
- إدارة المخاطر
- أو تخصصات ذات صلة
طريقة التقديم:
يمكن الاطلاع على الوظائف المتاحة، والتقديم، من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق التنمية العقارية، عبر الرابط ( هنا ).