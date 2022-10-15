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للمواطنين.. وظائف شاغرة بصندوق التنمية العقارية
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للمواطنين.. وظائف شاغرة بصندوق التنمية العقارية

للمواطنين.. وظائف شاغرة بصندوق التنمية العقارية

للمواطنين.. وظائف شاغرة بصندوق التنمية العقارية
٠٢:٤٥:٤٣ م، السبت، ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن صندوق التنمية العقارية توفر وظائف شاغرة بعدة مجالات، في عدة تخصصات، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل.

المسميات الوظيفية:

  •  مدير قسم الأصول المالية
  •  أخصائي قانوني أول
  •  أخصائي التزام أول
  •  مدير قسم مخاطر تشغيلية
  •  مدير قسم دعم استمرارية الأعمال
  •  مدير  قسم حوكمة الصلاحيات
  •  مدير  قسم مخاطر السوق والسيولة
  •  أخصائي استمرارية الأعمال أول
  •  أخصائي إدارة مخاطر أول
  •  مدير قسم عمليات الميزانية
  •  أخصائي علاقات الشركاء

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التخصصات:

  •  المالية
  •  القانون
  •  الإدارة العامة
  •  إدارة الأعمال
  •  العلاقات العامة
  •  التسويق
  •  الإعلان
  •  التمويل والبنوك
  •  التأمين
  •  إدارة تنظيمية
  •  إدارة المخاطر
  •  أو تخصصات ذات صلة

طريقة التقديم:

يمكن الاطلاع على الوظائف المتاحة، والتقديم، من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق التنمية العقارية، عبر الرابط ( هنا ).

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صندوق التنمية العقارية فرصة عمل وظائف شاغرة

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