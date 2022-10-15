للمواطنين.. وظائف شاغرة بصندوق التنمية العقارية

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أعلن صندوق التنمية العقارية توفر وظائف شاغرة بعدة مجالات، في عدة تخصصات، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل.

المسميات الوظيفية: مدير قسم الأصول المالية

أخصائي قانوني أول

أخصائي التزام أول

مدير قسم مخاطر تشغيلية

مدير قسم دعم استمرارية الأعمال

مدير قسم حوكمة الصلاحيات

مدير قسم مخاطر السوق والسيولة

أخصائي استمرارية الأعمال أول

أخصائي إدارة مخاطر أول

مدير قسم عمليات الميزانية

أخصائي علاقات الشركاء

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التخصصات:

المالية

القانون

الإدارة العامة

إدارة الأعمال

العلاقات العامة

التسويق

الإعلان

التمويل والبنوك

التأمين

إدارة تنظيمية

إدارة المخاطر

أو تخصصات ذات صلة

طريقة التقديم:

يمكن الاطلاع على الوظائف المتاحة، والتقديم، من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق التنمية العقارية، عبر الرابط ( هنا ).