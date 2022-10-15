السبت، ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس التونسي بذكرى الجلاء لبلاده
للمواطنين.. وظائف شاغرة بصندوق التنمية العقارية
ضابط إيراني يطلق الرصاص من سلاح رشاش على المصلين داخل مسجد (فيديو)
الداخلية: ضبط 16243 وافدًا في 7 أيام (تفاصيل)
أكدوا رفضهم العودة.. إيرانيون يحرقون جوازات سفرهم تضامنا مع المتظاهرين
إطلاق البرنامج الدائم للحلقات القرآنية بالمسجد الحرام

الرئيسية

 /

ثقافية

 /

إطلاق البرنامج الدائم للحلقات القرآنية بالمسجد الحرام

إطلاق البرنامج الدائم للحلقات القرآنية بالمسجد الحرام

إطلاق البرنامج الدائم للحلقات القرآنية بالمسجد الحرام
٠٢:٠٠:٥٨ م، السبت، ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ممثلة بإدارة الحلقات القرآنية، وبالتعاون مع الوكالة المساعدة للشؤون التوجيهية والإرشادية النسائية البرنامج التعليمي الدائم للحلقات القرآنية بالمسجد الحرام على أوقات وفترات متعددة تناسب أوقات الطلاب والطالبات .

وأوضح مدير إدارة الحلقات القرآنية عمر بن عمير المعبدي، أن البرنامج التعليمي يستهدف الطلاب والطالبات الراغبين في صحبة كلام الله عز وجل “حضورياً ” في رحاب المسجد الحرام، عبر مسارات متنوعة ومستويات متدرجة تراعي أعلى درجات الإتقان والجودة التعليمية.

اقرأ أيضًا:

شؤون المصاحف بالمسجد الحرام.. عناية فائقة بكتاب الله تعالى (صور)
وأفاد المعبدي أن البرنامج التعليمي لهذا العام يضم جميع الفئات العمرية الصغار والشباب والكبار رجالاً ونساء، مشيراً إلى أن عدد المتقدمين يزيد عن 2400 طالب وطالبة، مبيناً أن البرنامج انطلق في أول أسبوع بقسم الطلاب، حيث انتظم فيه حتى اللحظة ما يزيد عن 400 طالب، تم توزيعهم على 30 حلقة موزعة على 6 فترات على مدار الساعة، وقد حدد بدروم توسعة الملك فهد للطلاب من الأبواب (75 و 76 و 77 و 81 و 82 و 83) ، لافتاً النظر إلى أن قسم الطالبات سينطلق يوم الأحد القادم في التوسعة الشمالية للطالبات من باب رقم (114)، على عدة فترات من الفجر إلى العشاء .

وأكد أن من أهداف البرنامج تقديم خدمة تعليمية نوعية تليق بقداسة المكان وعظمة الرسالة ،‫ وإعداد جيل قارئ وحافظ لكتاب الله، ومتخلق بأخلاقه، وتفعيل دور المسجد الحرام لخدمة القرآن الكريم وإقرائه، وحفظ أوقات الطلاب، بما يعود عليهم بالنفع والبركة ونشر ثقافة حفظ كتاب الله والترغيب فيه.‬

اقرأ أيضًا:

«الوسطية والاعتدال» منهج قويم في نشر العلم الشرعي بالمسجد الحرام

ولفت أن التسجيل ما زال متاحاً لكافة فئات المجتمع الطلاب والطالبات والموظفين والمتقاعدين الراغبين في حفظ كلام الله عز وجل بين جنبات وأروقة المسجد الحرام ، وذلك عبر الرابط التالي: اضغط هنا 

الكلمات الدلالية:
القرآن الكريم المسجد الحرام برنامج دائم حلقات قرآنية

مواد ذات صلة

المزيد
«احسن الظن».. ما المقصود بقوله تعالى: «الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُو رَبِّهِمْ»

«احسن الظن».. ما المقصود بقوله تعالى: «الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُو رَبِّهِمْ»

٠١:٥٠ ص، الأربعاء، ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
فلسطينية تجاوزت الـ 80 عاما .. حصلت على كلية علوم شرعية «عن بُعد» بسبب كورونا

فلسطينية تجاوزت الـ 80 عاما .. حصلت على كلية علوم شرعية «عن بُعد» بسبب كورونا

١٠:١٧ م، الأثنين، ١٨ أكتوبر ٢٠٢١
رواج تجارة الأبواب المصفحة في مصر

رواج تجارة الأبواب المصفحة في مصر

٠٦:٤٢ م، السبت، ١٢ مارس ٢٠١١
هل يقع الطلاق عبر الجوال وهل يحتاج إلى شاهدين؟ «الخصير» يُجيب

هل يقع الطلاق عبر الجوال وهل يحتاج إلى شاهدين؟ «الخصير» يُجيب

١١:٤٩ م، الأحد، ٢٢ مايو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *