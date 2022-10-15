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أكدوا رفضهم العودة.. إيرانيون يحرقون جوازات سفرهم تضامنا مع المتظاهرين

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أكدوا رفضهم العودة.. إيرانيون يحرقون جوازات سفرهم تضامنا مع المتظاهرين

أكدوا رفضهم العودة.. إيرانيون يحرقون جوازات سفرهم تضامنا مع المتظاهرين

أكدوا رفضهم العودة.. إيرانيون يحرقون جوازات سفرهم تضامنا مع المتظاهرين
٠٢:١٥:٠٠ م، السبت، ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو، مجموعة من الإيرانيين في دولة تشيلي، قاموا بإحراق جوازات سفرهم الإيرانية، تضامنا مع المتظاهرين في الداخل.

وأكد المتظاهرون عدم رغبتهم في العودة إلى إيران، معربين عن مؤازرتهم وتضامنهم مع الاحتجاجات الجارية في الداخل، على خلفية مقتل الفتاة مهسا أميني، على يد شرطة الأخلاق، في أحد مراكزها.

مظاهرات في طهران

وتجددت، اليوم السبت، مظاهرات في العاصمة الإيرانية طهران، وبالتحديد في جامعة طهران، حيث تجمع الطلاب بأعداد كبيرة، وهتفوا “حرية”، و”الموت لخامنئي”.

وأصدرت جماعة “شباب أحياء طهران”، نداءً جديدًا لأهالي طهران، وجميع الإيرانيين بمختلف المحافظات للتجمع السبت الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي، بجميع الأماكن التي لا يتواجد فيها المرتزقة والقمعيون، وترديد شعار “الموت للديكتاتور”، مضيفة : “ما زال توجهنا هو المشاركة في جميع الأحياء”.

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«العفو الدولية» تكشف عدد قتلى الأطفال

ونشرت منظمة العفو الدولية، أمس الجمعة، أسماء 23 طفلاً قتلوا في الاحتجاجات التي اندلعت ضد النظام الإيراني وأعلنت أن “ثمن الإعفاء الممنهج” للمسؤولين الإيرانيين يدفع من أرواح الناس، بما في ذلك الأطفال”.

وأوضح تقرير للمنظمة أنه قتل في هذه الاحتجاجات 20 صبيًا تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عامًا و3 فتيات تتراوح أعمارهن بين 16 و17 عامًا، لافتتة أن معظم هؤلاء الأطفال قتلوا بطلقات نارية

 

الكلمات الدلالية:
احتجاجات إيران جامعة طهران حرق السفر الإيراني مظاهرات إيران مهسا أميني

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