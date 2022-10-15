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أرامكو تعلن فتح باب التقديم على 380 وظيفة في عدة تخصصات.. إليكم الرابط

أرامكو تعلن فتح باب التقديم على 380 وظيفة في عدة تخصصات.. إليكم الرابط

أرامكو تعلن فتح باب التقديم على 380 وظيفة في عدة تخصصات.. إليكم الرابط
٠١:٤٩:٤٨ م، السبت، ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة أرامكو للنفط والغاز (Aramc)، عبرموقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

عالم البيانات – خبير تنبؤ السلاسل الزمنية

مهندس رقمي

مهندس ميكانيكي معدات ثابتة

مهندس ميكانيكي – الأنابيب

مهندس التحكم والاجهزه

مهندس أنابيب ميكانيكي

كبير المخططين

أخصائي مواد

شبه القانوني

مدير تسويق

محامي

أخصائي كيمياء جيولوجية النظائر المستقرة

أخصائي نظم هندسة البترول

خبير أبحاث معالجة النفط الخام

مهندس اختبار جيد

وغيرها

التقديم:

– للتقديم والاطلاع على بقية المجالات المختلفة والشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية:

بوابة التوظيف : (اضغط هنا)

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أرامكو باب التوظيف فرص عمل وظائف ارامكو

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