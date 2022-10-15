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توضيح مهم من «الجوازات» حول فرض غرامات بسبب انتهاء صلاحية جواز السفر
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توضيح مهم من «الجوازات» حول فرض غرامات بسبب انتهاء صلاحية جواز السفر

توضيح مهم من «الجوازات» حول فرض غرامات بسبب انتهاء صلاحية جواز السفر

توضيح مهم من «الجوازات» حول فرض غرامات بسبب انتهاء صلاحية جواز السفر
٠١:٣٨:٠٥ م، السبت، ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أكدت المديرية العامة للجوازات، أن انتهاء صلاحية جواز السفر لا يترتب عليه أي غرامات مالية، مشيرة إلى أنه يحق للمواطنين والمواطنات الحصول على جواز سفر متى شاؤوا.

كما أكدت “الجوازات”، على إمكانية تجديد جواز السفر لأحد أفراد الأسرة لمن هم أقل من 21 عاما فقط، بينما يستطيع المستخدم تنفيذ الخدمة من خلال حسابه في منصة “أبشر” في حال تجاوز عمره 21 عاما.

وعن رسوم التجديد، أوضحت “الجوازات”، أن رسوم التجديد 300 ريال لخمس سنوات، و600 ريال لمدة 10 سنوات، علماً أن التجديد لمدة 10 سنوات تكون لمن أتم 21 عاماً.

وأشارت أنه في حال تجديده عبر “أبشر” فيكون لمدة 5 سنوات فقط، ويمكن للمستفيد الاطلاع على رصيد مدفوعات الخدمات عبر المنصة، وفي حال الرغبة باستعادة الرصيد المتبقي يمكنه ذلك عبر حسابه البنكي، كما أنه في حال الرغبة بالحصول على الجواز الإلكتروني فيتم حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات.

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الكلمات الدلالية:
الجوازات تجديد جواز السفر جواز السفر غرامة انتهاء صلاحية الجواز

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